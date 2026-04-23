Mainz (ots) -KI trifft Arbeitswelt: Am Tag der Arbeit, am Freitag, 1. Mai 2026, 19.20 Uhr im ZDF - und bereits ab Mittwoch, 29. April 2026, 6.00 Uhr, im ZDF-Streaming-Portal -, geht "Am Puls mit Florian Neuhann" der Frage nach: "Frisst die KI unsere Jobs?". Am Dienstag, 5. Mai 2026, 20.15 Uhr, greift Moderator Christian Sievers in der Live-Sendung "Am Puls - Deutschland diskutiert: KI - Kollege oder Konkurrent?" das Thema auf. Rund um diese beiden Sendungen setzt sich das ZDF in dem umfangreichen Programmangebot "KI trifft Arbeitswelt" in Web, App und TV mit Chancen und Risiken der KI in der Arbeitswelt auseinander. Wie weit ist menschliche Arbeit durch künstliche Intelligenz ersetzbar? Welche Rolle wird KI im Arbeitsleben einnehmen?Am Puls mit Florian Neuhann: Frisst die KI unsere Jobs?Künstliche Intelligenz verändert die Arbeitswelt. Sie schreibt Texte, analysiert Verträge und programmiert Codes. Schnell, günstig und rund um die Uhr: Wie bedrohlich ist das für unsere Jobs? ZDF-Wirtschaftsexperte Florian Neuhann zeigt in seiner "Am Puls"-Doku, unter welchem Druck vor allem ausgebildete Fachkräfte durch KI stehen. Im Silicon Valley trifft er Vordenker der technischen Revolution und fragt sich: Ist mein eigener Job durch KI ersetzbar? Für die Doku wurde ein Avatar von Florian Neuhann erstellt, um der Frage nachzugehen: Könnte ein Avatar theoretisch seinen Job als ZDF-Wirtschaftsexperte übernehmen, Wirtschaftsthemen live im Fernsehen erklären und seriös einordnen?Am Puls - Deutschland diskutiert: KI - Kollege oder Konkurrent?In der ZDF-Schwerpunktwoche "KI trifft Arbeitswelt" widmet sich auch "Am Puls - Deutschland diskutiert" diesem Thema. Moderator Christian Sievers spricht in der 90-minütigen Live-Sendung mit Menschen, für die KI Gefahr, Chance oder schon längst gelebter Alltag ist.Live zugeschaltet auf einer großen Videowand sind Zuschauerinnen und Zuschauer aus ihren Wohnzimmern. Sie geben Einblick in ihr Leben und erzählen, wie künstliche Intelligenz schon jetzt ihr Leben verändert. Was bedeutet die erwartete KI-Revolution für Millionen Beschäftigte in Deutschland? Welche Jobs entstehen, welche verschwinden? Wie schützt man sich davor, durch KI abgehängt zu werden?Moderator Christian Sievers konfrontiert aber auch Verantwortliche in der Regierung: Welche Leitplanken braucht es, damit KI für die Gesellschaft und die Wirtschaft arbeitet und nicht gegen die Beschäftigten? Und verschläft Deutschland die Transformation oder nutzt das Land die Chance zur Modernisierung? Als Gesprächsgäste sind dabei: Bundesarbeitsministerin Bärbel Bas (SPD), Thomas Jarzombek, parlamentarischer Staatssekretär Bundesamt für Digitalisierung und Staatsmodernisierung (CDU), Christiane Benner, Vorsitzende IG-Metall, Marc S. Tenbieg, Vorsitzender Deutscher Mittelstands-Bund (DMB)sowie KI-Experte Roland Scharrer.KI trifft Arbeitswelt: Weitere Sendungen und eine "Lange Nacht" im ZDFDer KI-generierte digitale Klon von Florian Neuhann aus der "Am Puls"-Doku wird in mehreren ZDF-Sendungen zusammen mit dem menschlichen ZDF-Wirtschaftsexperten auftreten. Gemeinsam diskutieren KI und Mensch die Chancen, Risiken und Grenzen der künstlichen Intelligenz. Bei ZDFheute live haben die Zuschauerinnen und Zuschauer direkt im Anschluss an die "Am Puls"-Doku am Freitag, 1. Mai 2026, ab 20.15 Uhr die Möglichkeit, selbst Fragen an den KI-Journalisten und den Menschen zu stellen. Der Livestream läuft auf ZDFheute und bei ZDFheute YouTube. Auch im "ZDF-Morgenmagazin", "WISO" und "logo!" wird der Avatar von Florian Neuhann präsent sein.Bereits im ZDF zu streamen ist die "plan b"-Doku "Digitale Kollegen im Einsatz - Wie KI und Robotik unsere Jobs verbessern" (https://www.zdf.de/play/dokus/plan-b-104/plan-b-kuenstliche-intelligenz-roboter-job-100), die am Sonntag, 26. April 2026, 15.30 Uhr, im ZDF gesendet wird. Der Film zeigt anhand KI-gestützter Robbenzählung an der Ostsee, körperlicher Entlastung im OP, einem autonomen Gleisroboter und Drohnen für Medikamententransporte in Malawi, wie künstliche Intelligenz Arbeit sicherer macht und Berufe verändert.In einer "Langen Nacht" zu "KI trifft Arbeitswelt" sind von Mittwoch, 6., auf Donnerstag, 7. Mai 2026, von 1.00 Uhr bis 5.10 Uhr sechs Dokumentationen zum Thema zu sehen, unter anderem die bereits im ZDF-Streaming-Portal präsente "WISO"-Dokumentation "prompt: Bierbrauer in der Krise - hilft KI?" (https://www.zdf.de/play/dokus/wiso-die-doku-100/kuenstliche-intelligenz-veraendert-bierbrauerei-100) oder die "WISO"-Dokumentation "ForecastMe: Ersetzt KI Anwältinnen und Anwälte?", die ab Mittwoch, 6. Mai 2026, 10.00 Uhr, im ZDF zu streamen ist.KontaktBei Fragen zu "KI trifft Arbeitswelt" erreichen Sie Thomas Hagedorn telefonisch unter 06131 - 70-13802 oder per E-Mail unter hagedorn.t@zdf.de.Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosPressefotos zu "KI trifft Arbeitswelt" erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/kitrifftarbeitswelt) (nach Log-in), per E-Mail an pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Weitere Informationen- Für akkreditierte Journalistinnen und Journalisten steht die Doku "Am Puls mit Florian Neuhann: Frisst die KI unsere Jobs? " (https://presseportal.zdf.de/vorfuehrraum/vorfuehrraum/am-puls-mit-florian-neuhann-frisst-die-ki-unsere-jobs?)zur Preview im ZDF-Presseportal (nach Log-in) zur Verfügung.- Alle Sendungen zu "KI trifft Arbeitswelt" werden hier zu finden sein: https://KItrifftArbeit.zdf.de- "plan b"-Doku "Digitale Kollegen im Einsatz" im ZDF streamen (https://www.zdf.de/play/dokus/plan-b-104/plan-b-kuenstliche-intelligenz-roboter-job-100?q=digitale+kollegen)- "Am Puls" im ZDF streamen (https://www.zdf.de/reportagen/am-puls-100)- "Am Puls - Deutschland diskutiert" im ZDF streamen (https://www.zdf.de/talk/am-puls-deutschland-diskutiert-108)- Presseinformationen zu "KI trifft Arbeitswelt" (https://presseportal.zdf.de/pressemappe/am-puls-mit-florian-neuhann-frist-die-ki-unsere-jobs)Pressekontakt:ZDF-Kommunikationpressedesk@zdf.deFolgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6261184