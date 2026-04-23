© Foto: Remko de Waal - ANPDer neue CEO hat starke Signale zu Wachstum, Cash und Expansion gesendet. Doch bei der Frage, auf die viele Anleger warten, bleibt DroneShield weiter vage.Der australische Drohnenabwehrspezialist DroneShield hat nach den bereits veröffentlichten Quartalszahlen im Earnings Call vor allem den Ausblick und einen möglichen Großauftrag in den Mittelpunkt gerückt. Beim ersten öffentlichen Auftritt des neuen CEO Angus Bean betonte das Management die gestiegene Planungssicherheit für das laufende Geschäftsjahr. Bereits jetzt seien 154,8 Millionen australische Dollar (rund 92 Millionen Euro) an Erlösen zugesagt, nach 94,4 Millionen zum gleichen Zeitpunkt des Vorjahres. Bean sprach von einem …Den vollständigen Artikel lesen
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