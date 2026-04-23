© Foto: Dimitry Anikin - unsplashNicht jedes Tagesgeldkonto ist auch wirklich ein Tagesgeldkonto. Es gibt EINEN entscheidenden Unterschied, den viele Anleger übersehen.Während klassisches Tagesgeld in der Regel unter die gesetzliche Einlagensicherung fällt, parken manche Anbieter Teile des Geldes in Geldmarktfonds. Das kann den rechtlichen Status deiner Einlage verändern. Auch die Sparkasse investiert Geld von Tagesgeldkonten in Geldmarktfonds. Neobroker tun dies auch. Wie verändert sich dadurch der rechtliche Status des Geldes und was ist durch die Einlagensicherung geschützt? [spotify]6VowdlZcwiPY1zbpbpq7J2[/spotify] Wenn ein Neobroker Geld in Geldmarktfonds investiert, so gilt nicht mehr die Einlagensicherung, auch, …Den vollständigen Artikel lesen
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