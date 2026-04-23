Hamburg (ots) -- Reisen in den Norden Europas zurück im Programm- Mehr Kurzreisen zum Kennenlernen- Festtage unter Segeln von Curaçao bis Costa Rica- Segel-Highlights rund um die Bucket Regatta und Begegnungen der Großsegler- Themenreisen und sorgfältig kuratierte Events an Bord und an LandNeue Ziele unter Segeln und besondere Reiseerlebnisse vom Norden Europas bis Costa Rica: Mit ihrem Programm 2027 erweitert SEA CLOUD CRUISES das Angebot an hochwertigen Segelreisen mit exklusivem Anspruch. Beliebte Reiserouten in den etablierten Segelrevieren im Mittelmeer und in der Karibik bleiben fester Bestandteil. Mit mehr Kurzreisen und sorgfältig kuratierten exklusiven Events an Land eröffnet die Hamburger Traditionsreederei sowohl erfahrenen Gästen als auch Neueinsteigern vielfältige Möglichkeiten - vom ersten Kennenlernen bis zu längeren Segelreisen in ausgewählten Destinationen.Zurück im Norden Europas: Wo grüne Küsten und große Seefahrtstradition lockenNach drei Jahren Pause kehrt die SEA CLOUD SPIRIT im Sommer 2027 in den Norden Europas zurück. Die Reisen richten sich besonders an Entdecker und Kulturinteressierte und führen entlang der Atlantikküste bis zu den Britischen Inseln.Beispielhaft steht dafür die 14-Nächte-Reise mit der SEA CLOUD SPIRIT von Dublin nach Bilbao, die charakterstarke Küstenorte zwischen Irland und dem Baskenland verbindet, darunter das irische Cobh mit seiner bewegten Auswanderungsgeschichte, Dartmouth in Südengland als traditionsreiche Seefahrerstadt sowie Bordeaux und San Sebastián als ausgewiesene Ziele für Genuss und Kultur.Eine zweite Route führt auf einer 8-Nächte-Reise mit der SEA CLOUD SPIRIT von Edinburgh nach Dublin durch Schottland und Irland und wird als Musikreise im Rahmen der Kooperation mit Steinway & Sons angeboten. Unter anderem tritt hier Steinway Artist Dominic Ferris mit einem vielseitigen Repertoire von Klassik über Jazz bis hin zu Pop und britischen Klassikern auf.Kurzreisen zum Kennenlernen und für die kleine Auszeit zwischendurchMit fünf Reisen unter sechs Nächten - vom Mittelmeer bis hin zu den Kanarischen Inseln - baut SEA CLOUD CRUISES das Angebot an Kurzreisen weiter aus. Eine Einladung für alle, die Privatyacht-Atmosphäre zum ersten Mal erleben oder eine kurze Auszeit an Bord ihrer Lieblingsschiffe verbringen möchten.Ein echtes Highlight ist die Reise von Casablanca bis Málaga an Bord der SEA CLOUD SPIRIT (5 Nächte), die durch ein optionales Vorprogramm in Marrakesch zu einem siebentägigen Erlebniswird. Gäste tauchen hier in die Atmosphäre der marokkanischen Königsstadt ein - zwischen lebendiger Medina, prachtvollen Palästen und duftenden Gärten. Ab Casablanca führt die Route entlang der Küste nach Tanger, wo über Ausflüge die Herkulesgrotte am Kap Spartel oder die "blaue Stadt" Chefchaouen erkundet werden kann.Festtage zwischen Karibik, Panamakanal und RegenwaldErstmalig führt die Weihnachts- und Silvesterreise der SEA CLOUD SPIRIT zum Jahreswechsel 2027/28 in 15 Nächten von den ABC-Inseln bis nach Costa Rica. Ein besonderes Angebot für Natur- und Kulturinteressierte, die die Festtage einmal anders verbringen möchten. Zu den Höhepunkten zählen Cartagena mit seiner kolonialen Altstadt, die Passage durch den Panamakanal bei Tageslicht, die kontrastreiche Metropole Panama City sowie die vielfältigen Naturerlebnisse in den Nationalparks entlang der Pazifikküste Costa Ricas.Segeln hautnah: Wenn Leidenschaft auf besondere Momente trifftGleich auf drei Reisen können Gäste im März 2028 die legendäre Bucket Regatta in St. Barths erleben, zum ersten Mal ist auch die SEA CLOUD SPIRIT vor Ort. Segelbegeisterte genießen an Bord beider Schiffe einen exklusiven Logenplatz auf die startenden Superyachten. Eingebettet ist dieses außerordentliche Ereignis in 7-, 10- oder 14-nächtige Reisen durch die karibische Inselwelt der Kleinen Antillen und Britischen Jungferninseln.Besondere Ausblicke bieten sich beim "Sailing Together", wenn die SEA CLOUD II und SEA CLOUD SPIRIT aufeinandertreffen. Diese Begegnungen finden im Frühjahr vor der Côte d'Azur und im Herbst vor Südfrankreich statt.Musik, Genuss und besondere Erlebnisse an LandMusikliebhaber und Genießer kommen bei ausgewählten Themenreisen auf ihre Kosten: Die Steinway-Musikreise oder Auftritte von Gastkünstlern wie dem renommierten Jazzmusiker Chris Hopkins setzen musikalische Akzente. Im Oktober nimmt die SEA CLOUD SPIRIT Kurs auf die abwechslungsreichen Schlemmerregionen der Mittelmeerküste und verbindet sie zu einer genussvollen Reise unter Segeln, Verkostungen und Weinproben inklusive.Unvergessliche Erlebnisse erwarten Gäste nicht nur an Bord der SEA CLOUDs, sondern auch an Land. In der Karibik zählt das Beach BBQ zu den Höhepunkten jeder Reise. In Europa sorgen exklusive Momente im kleinen Kreis für besondere Eindrücke, etwa eine exklusive Abendtour durch das Guggenheim Museum in Bilbao, ein Konzert in den Höhlen von Jameos del Agua auf Lanzarote oder ein Hoffest auf einer mallorquinischen Finca.Ergänzend zu ihren Reisen bietet SEA CLOUD CRUISES ausgewählte Vor- und Nachprogramme an, etwa in Edinburgh und Dublin, in der Weinregion Rioja, in Florenz oder zu historischen Stätten wie Teotihuacán bei Mexiko-Stadt und Chichén Itzá.Termine und Preisbeispiele ausgewählter Reisen 2027 im Überblick- Atlantikküste Spanien & Frankreich mit der SEA CLOUD SPIRIT (Bilbao - Honfleur) / 28.05. - 04.06.2027 (7 Nächte), ab 4.581,- EUR (pro Person / Doppelkabine)- Kurzreise Marokko/Südspanien mit der SEA CLOUD SPIRIT (Casablanca - Málaga) / 14.04. - 19.04.2027 (5 Nächte), ab 3.272,- EUR (pro Person / Doppelkabine)- Kulinarische Reise: Italien & Korsika mit der SEA CLOUD SPIRIT (Livorno - Nizza) / 06.10. - 13.10.2027 (7 Nächte), ab 4.581,- EUR (pro Person / Doppelkabine)- Panama, Panamakanal & Costa Rica mit der SEA CLUD SPIRIT (Curaçao - Puntarenas) / 20.12.27 - 04.01.28 (15 Nächte), ab 10.446,- EUR (pro Person / Doppelkabine)Alle Reisen sind buchbar über die Kreuzfahrtberatung von SEA CLOUD CRUISES (E-Mail: kreuzfahrtberatung@seacloud.com, Tel.: +49 (0)40-30 95 92-50), auf seacloud.com und im Reisebüro.Pressekontakt:Godja SönnichsenE-Mail: gsoennichsen@seacloud.comMobil: +49 151 5068 5092Original-Content von: Sea Cloud Cruises, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/174841/6261209