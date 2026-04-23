IBM startet stark in das Jahr, steigert Umsatz, Margen und freien Cashflow. Doch trotz guter Zahlen bleibt der Konzern beim Ausblick vorsichtig. Genau das wirft jetzt eine entscheidende Frage auf. Der Konzern steigerte im ersten Quartal den Umsatz um sechs Prozent. Zusammen mit einer starken Margenausweitung habe das zu einem Wachstum des freien Cashflows von 13 Prozent geführt. Vor allem das Softwaregeschäft lief gut. Krishna zufolge stieg der Umsatz dort um acht Prozent. Die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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