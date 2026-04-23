© Foto: David Chang/EPA/dpaDie Aktie von TSMC explodiert dank KI-Boom und US-Offensive, während der Chipriese bei ASML-Technologie auf die Bremse tritt.Die Aktie von Taiwan Semiconductor Manufacturing Company legte zuletzt um 5,6 Prozent zu, nachdem das Unternehmen mit neuen strategischen Entscheidungen überzeugte. Im Mittelpunkt stehen der Ausbau der US-Produktion sowie die zurückhaltende Haltung gegenüber den neuesten Lithografie-Maschinen von ASML Holding. TSMC baut Verpackungs-Fabrik TSMC plant, bis spätestens 2029 eine hochmoderne Anlage für Chip-Packaging im US-Bundesstaat Arizona in Betrieb zu nehmen. Damit erweitert der Konzern seine Fertigungstiefe vor Ort erheblich. Bislang müssen viele in den USA …Den vollständigen Artikel lesen
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