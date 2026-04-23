Die uniVersa hat einen neuen Kfz-Tarif auf den Markt gebracht. Im Vergleich zum Vorgängertarif gibt es laut dem Versicherer weitere Leistungsverbesserungen, unter anderem im Bereich Tierbissschäden und E-Mobilität. Der Schutz kann über ein modulares Bausteinsystem individuell angepasst werden. Die uniVersa hat einen neuen Kfz-Tarif gelauncht. Der neue Tarif FLEXXdrive U2026 kann im Vergleich zum Vorgängertarif mit weiteren Leistungsverbesserungen aufwarten. So sind künftig Tierbissschäden an allen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 AssCompact