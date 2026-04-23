Die Quartalsberichtssaison hat den Technologiesektor fest im Griff. So veröffentlichten gestern (22. April) unter anderem IBM und Texas Instruments. Während IBM im Anschluss vom Markt abgestraft wurde, startete Texas Instruments kräftig durch. Der Markt war mit Zahlen und Ausblick mehr als zufrieden. Und auch aus charttechnischer Sicht kommt die positive Reaktion auf die Zahlen wie gerufen.Texas Instruments mit starken Q1-Daten Schauen wir ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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