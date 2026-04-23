DJ MARKT USA/Neue Spannungen in Nahost dürfte Börsen belasten

Anleger an der Wall Street verlässt angesichts der offenbar stockenden Verhandlungen über ein Kriegsende im Iran der Mut. Der Aktienterminmarkt deutet auf einen leichteren Handelsbeginn am Kassamarkt hin. Da die Spannungen um die weiterhin blockierte Straße von Hormus erneut aufflammten, lieferten die Schlagzeilen einen willkommenen Anlass, nach der Rekordjagd des Vortages Gewinne einzustreichen, heißt es. S&P-500 und Nasdaq-Composite schlossen zur Wochenmitte auf Allzeithochs.

Offiziell finden derzeit keine Verhandlungen in Pakistan zwischen den Kriegsparteien USA und Iran statt, auch wenn sich der iranische Präsident Masoud Pezeshkian weiterhin offen für einen Dialog zeigte. Beide Seiten stellten aber erneut Forderungen für ein Abkommen. Berichte über eine wechselseitige Aufbringung von Schiffen verunsichern Anleger zunehmend. Laut einem Bericht hat die US-Marine mindestens drei unter iranischer Flagge fahrende Tanker in asiatischen Gewässern abgefangen. Zuvor hatte der Iran drei Schiffe in der Straße von Hormus angegriffen und zwei davon in iranische Gewässer eskortiert. Die Ölpreise ziehen mit den Berichten an.

"Die Terminmärkte in Europa und den USA werden durch die Nachricht erschüttert, dass die USA drei iranische Öltanker in asiatischen Gewässern abgefangen haben (...). Das ist das erste Mal, dass die US-Seeblockade über die Straße von Hormus hinausreicht. Das wird Friedensgespräche natürlich erschweren und hat direkte Auswirkungen auf den Öl- und Welthandel", sagt XTB-Analystin Kathleen Brooks.

Tesla eröffnete die Berichtssaison der großen Technologiekonzerne und übertraf zwar die Markterwartungen, prognostiziert jedoch für 2026 höhere Investitionsausgaben.

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April 23, 2026 06:02 ET (10:02 GMT)

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