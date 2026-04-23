Hamburg (ots) -Eine Künstlerin, vier Ensembles: In der Saison 2026/2027 trägt die US-amerikanische Komponistin und Pianistin Missy Mazzoli erstmals den neuen Titel einer NDR Artist Across Ensembles. Damit rücken das NDR Elbphilharmonie Orchester, die NDR Radiophilharmonie, das NDR Vokalensemble und die NDR Bigband gemeinsam eine Künstlerin als programmatische Impulsgeberin der Saison in den Mittelpunkt."I'm thrilled to be an Artist Across Ensembles with four of the NDR Ensembles. It's an honor to have this position and to share so many different aspects of my work with a brand-new audience", so Missy Mazzoli.Missy Mazzoli bringt dabei nicht nur als Komponistin frische Ideen auf die Bühne, sie wirkt ebenso maßgeblich an der konzeptionellen Planung und Umsetzung der Programme mit. Dabei geht es auch um die Ansprache eines vielfältigen Publikums und um die Relevanz von Musik in einer Gegenwart, die von tiefgreifenden politischen, sozialen und medialen Verschiebungen geprägt ist.Die 1980 im ländlichen Pennsylvania geborene, enorm produktive Musikerin hat beim NDR die einzigartige Möglichkeit, die stilistische und musikalische Vielfalt von vier Ensembles zu nutzen, um ihr eigenes Werk abzubilden. Mazzolis Oeuvre umfasst Sinfonisches, Konzerte, Opern, Chorwerke, Kammermusik und Experimentelles. Und was es bisher noch nicht gab, das kommt nun hinzu: Für den Pianisten Leif Ove Andsnes, Artist in Residence 2026/2027 beim NDR Elbphilharmonie Orchester, schreibt sie im Auftrag von NDR, New York Philharmonic Orchestra und weiteren internationalen Partnern ihr erstes Klavierkonzert. Außerdem wird sie einen Kompositionsworkshop gestalten.Mazzolis künstlerische Position ist klar definiert. Der Mensch steht bei ihr im Zentrum, ihn nennt sie "die faszinierendste Sache der Welt". Als engagierte Bürgerin reagiert sie auf Politik und Gesellschaft, in ihrer Arbeit stellt sie Fragen zum menschlichen Zusammenleben, zu kollektiver Verantwortung und Solidarität, zu Gerechtigkeit und Sichtbarkeit. Aus ihren Grundüberzeugungen ergibt sich alles Weitere: Mazzolis Werke haben meist einen Gegenwartsbezug und: sie erzählen Geschichten. "My goal is, through music, to provide a language for us to communicate about things that are difficult to find words for", erklärt Mazzoli.Dominik Deuber, Leiter des Bereichs Orchester, Chor und Konzerte im NDR: "Mit Missy Mazzoli als Artist Across Ensembles schärfen die NDR Ensembles ihr Profil und setzen einen klaren Akzent für ihre gemeinsame künstlerische Ausrichtung. Der Fokus auf eine bedeutende Komponistin der Gegenwart eröffnet vielfältige Möglichkeiten, innovative Konzertformate und neue Zielgruppen zu verbinden und die künstlerischen Potentiale aller vier Ensembles konsequent zu entwickeln. Kulturinstitutionen agieren heute in einem komplexen Umfeld. Die Frage, welche Rolle Musik im öffentlichen Raum spielt und wie sie Gesellschaft berührt, ist eng mit künstlerischer Arbeit verbunden. Kunst trägt gesellschaftliche Verantwortung. Auch wir, die NDR Ensembles, verstehen unsere Arbeit als Beitrag zur Gesellschaft. Die Zusammenarbeit mit Missy Mazzoli ist für uns daher nicht nur bereichernd, sondern auch inhaltlich folgerichtig."In fünf Orchesterkonzerten, einem Abend in der Club-Konzertreihe "übelst unverstärkt" auf St. Pauli in Hamburg sowie einem Kompositions-Workshop in Hannover stellen die NDR Ensembles Mazzolis Gegenwartsgeschichten nun in einen Zusammenhang mit aktuellen Bigband-Sounds und großen Namen der Musikgeschichte und Musikszene. Mazzoli tritt dabei als Komponistin in Erscheinung, aber auch als Mentorin, Instrumentalistin und Workshop-Leiterin. Mit von der Partie sind herausragende Dirigenten wie Alan Gilbert, Cristian Macelaru und Jonathan Stockhammer sowie Solisten wie Leif Ove Andsnes, Ilya Gringolts, Hong Yiu Thomas Lai, Darcy James Argue und das Chicagoer Schlagzeugensemble Third Coast Percussion.Weitere Informationen: NDR.de/artistacrossensemblesNDR Elbphilharmonie Orchester 2026/2027: "We might be the luckiest orchestra in the world" - 10 Jahre zu Hause in der Elbphilharmonie - Leif Ove Andsnes ist Artist in ResidenceZehn Jahre ist das NDR Elbphilharmonie Orchester nun zu Hause in der Elbphilharmonie. Ein Jahrzehnt voller Klangexperimente, musikalischer Begegnungen und wachsender Inspiration, getragen von einer Symbiose zwischen dem besonderen Raum und den Menschen, die ihn mit Leben füllen.Seit nunmehr neun Jahren steht Alan Gilbert dem Orchester als Chefdirigent vor. Unter seiner künstlerischen Leitung hat sich das Ensemble konsequent entwickelt, neue musikalische Horizonte erschlossen und mit Künstlern wie Herbert Blomstedt, Esa Pekka Salonen, Semyon Bychkov, Paavo Järvi und Sakari Oramo zahlreiche wertvolle Freundschaften begründet.Alan Gilbert, Chefdirigent des NDR Elbphilharmonie Orchesters: "We at the NDR Elbphilharmonie Orchestra might be the luckiest orchestra in the world having the Elbphilharmonie as our home. The hall has quickly become one of the most important stops for any touring orchestra, and we get to play here all the time! I love that the hall is so flexible as an arts space: it can absorb the largest orchestral sound mass and also works impeccably for a small chamber formation or even a solo instrument. The space is inspiring - the variety of what we have been able to imagine and realize is limitless."Die Aufführung von Musik des 20. und 21. Jahrhunderts, konzertanten Opern und groß besetzten vokalsinfonischen Werken haben das Profil des Orchesters geschärft. Die Saison 26/27 knüpft daran an und richtet zugleich den Blick auf die Zukunft - mit einem Programm, das Meisterwerke von Mozart, Beethoven, Brahms, Bruckner und Mahler ebenso umfasst wie manch spektakuläre Rarität von Busoni, Skrjabin oder Schostakowitsch oder Klangwelten des Jubilars John Adams und weiterer Zeitgenossen wie Unsuk Chin, Ondrej Adamek und Peter Ruzicka.Alan Gilbert gestaltet die Saison mit einer Reihe maßgeblicher Programme. Den Auftakt macht im September die Opening Night mit einer Fortsetzung der gefeierten Aufführungsserie von Gustav Mahlers Sinfonien. Die tragische Sechste mit dem legendären Hammerschlag im Finale tritt in Dialog mit einem Paukenkonzert von James Oliverio, mit dem NDR Solo-Pauker Stephan Cürlis seine Abschiedssaison beim Orchester einleitet.In weiteren Konzerten stehen Werke der NDR Artist Across Ensembles, Missy Mazzoli, sowie in den Festkonzerten zu 10 Jahre Elbphilharmonie die Harmonielehre von John Adams auf dem Programm, aber auch bedeutende Repertoirestücke wie Brahms' Erste und Vierte, Mozarts "Jupiter"-Sinfonie, Dvoráks Neunte und Beethovens "Pastorale". Zweifellos Höhepunkte werden die Aufführungen von Igor Strawinskys Opern-Oratorium "Oedipus Rex" gemeinsam mit dem legendären en Ballett "Le Sacre du printemps" im Rahmen des Internationalen Musikfests Hamburg sowie die Saisonabschlusskonzerte mit Beethovens Violinkonzert und John Adams' "Absolute Jest".Leif Ove Andsnes ist seit Jahren enger künstlerischer Partner des NDR Elbphilharmonie Orchesters und nun Artist in Residence der Saison 2026/27.Sein pianistisches Spiel zeichnet sich durch eine beeindruckende Kombination aus technischer Meisterschaft und tiefgründiger Musikalität aus, die ohne jede Künstlichkeit direkt das Herz der Musik trifft. Andsnes versteht es, traditionelle Werke neu auszuloten und zugleich moderne Kompositionen mit großer Sensibilität und Frische zu gestalten.Gemeinsam mit Alan Gilbert und dem Orchester gestaltet er ein vielfältiges Programm, das von klassischen Solokonzerten über Kammermusik bis hin zu neuen Musikprojekten reicht, etwa der Uraufführung von Missy Mazzolis neuem Klavierkonzert.Seine künstlerische Präsenz zählt zu den prägenden Momenten der Saison. "In dieser so sehr vom Zerfall bedrohten Welt, in der wir leben, ist es ein Geschenk, die Möglichkeit zu haben, wirklich tief in etwas einzudringen", sagt Andsnes über seine Residency.Das Festival "Elbphilharmonie Visions" setzt auch in der Saison 2026/27 seine ambitionierte Tradition fort, Neue Musik und innovative Klangformen in den Mittelpunkt zu stellen. Unter der künstlerischen Leitung von Alan Gilbert wird das Festival zum Laboratorium für musikalische Entdeckungen, in dem Komponistinnen und Komponisten wie Missy Mazzoli, Veljko Nenadic, Daníel Bjarnason, Darcy James Argue, Agata Zubel, der Stimmakrobat und Jazzer Andreas Schaerer sowie Künstlerinnen und Künstler wie Vivi Vassileva, das Rascher Saxophone Quartet oder Leif Ove Andsnes neue Ausdrucksweisen erproben und Grenzen des traditionellen Konzertformats ausloten.Mit Uraufführungen, interdisziplinären Projekten und experimentellen Programmen bieten ausgewählte ARD Ensembles mit "Visions" einen Raum für Perspektivenwechsel und hinterfragt das Hören auf erfrischend herausfordernde Weise. Das Festival spiegelt damit den pulsierenden Zeitgeist der Musik von heute wider und ist ein fester Bestandteil der künstlerischen Identität des NDR Elbphilharmonie Orchesters.In Norddeutschland ist das NDR Elbphilharmonie Orchester in der Saison 2026/27 bei den großen Festivals des Nordens präsent, darunter das Schleswig-Holstein Musik Festival, die Festspiele Mecklenburg-Vorpommern sowie das Usedomer Musikfestival. Daneben wird es in den europäischen Musikmetropolen Wien, Budapest, Paris und Prag gastieren, mit dem japanischen Klavierstar Hayato Suminyo wird es das Publikum in Japan und Taiwan begeistern.Weitere Informationen: NDR.de/eoNDR Bigband 2026/27: "Bringing the journey full circle" -Chefdirigentin Nikki Iles prägt die neue Abonnement-SaisonDie zweite Abonnementreihe mit Chefdirigentin Nikki Iles präsentiert langjährige Weggefährten, faszinierende neue Begegnungen und ein Zusammenspiel mit dem Ensemble Resonanz.Nikki Iles, Chefdirigentin der NDR Bigband: "I am absolutely thrilled to announce my second season as the Chief Conductor of the NDR Bigband. We've been working hard behind the scenes to make this next series something special, and we're excited to finally share it with you all. After a season of exploring diverse collaborations and new horizons, we bring the journey full circle by returning to the very source of our sound: the extraordinary improvisers of the NDR Bigband."Nikki Iles steht in der Saison 2026/27 bei gleich drei Abokonzerten am Pult der NDR Bigband: Am 29. November 2026 trifft die Band erstmals auf den britischen Pianisten und Komponisten Django Bates. Über sein Programm "Ode To Joy" in der Fabrik (Abo2), schreibt er: "Selbst in dunklen Zeiten muss meine Musik Optimismus ausdrücken, einen tiefen Glauben an die Menschheit und an bessere Zeiten."Am 21. Februar 2027 würdigt das Programm "Crossings" auf Kampnagel den 2026 verstorbenen Gitarristen und Komponisten Ralph Towner und dessen Ensemble Oregon. Nikki Iles hat die Musik für Band und Kammerorchester arrangiert. Die NDR Bigband freut sich auf die Zusammenarbeit mit dem Ensemble Resonanz und zwei Weggefährtinnen Towners, den Sängerinnen Norma Winstone und Maria Pia De Vito (Abo3).Den Abschluss bildet am 15. Juni 2027 "Shifting Tides" im Großen Saal der Elbphilharmonie, ein eigenkomponiertes Werk von Iles, das die Metapher der Gezeiten als Symbol für Wandel und Heimkehr in atmosphärisch dichten Klangbildern erkundet (Abo4).Den Saisonauftakt machen die "Raíces unidas" (Gemeinsame Wurzeln) am 29. September 2026 in der Elbphilharmonie. Pianist Omar Sosa und Kora-Virtuose Seckou Keita sind die Solisten in diesem Programm, das die afrikanischen Wurzeln lateinamerikanischer Musik feiert. Jaques Morelenbaum hat die Musik für die NDR Bigband arrangiert hat und wird auch selber dirigieren (Abo1).Das gesamte Programm der Spielzeit 2026/2027 wird am 19. Mai 2026 veröffentlicht. Weitere Informationen: NDR.de/bigbandNDR Vokalensemble 2026/27: "Wie Musik eine Gegenkraft gegen alle Dunkelheit bildet"Das NDR Vokalensemble lädt in der neuen Saison zu vier Abokonzerten ein, die von barocken Meistern bis hin zu heutigen Klangwelten reichen.Klaas Stok, Chefdirigent des NDR Vokalensembles: "Immer wieder erlebe ich, wie Musik inspiriert und eine Gegenkraft gegen alle Dunkelheit bildet", so Chefdirigent Klaas Stok: "'Into the Light' ist daher auch der Titel des Eröffnungskonzerts dieser Saison mit der Farbenwelt Rothkos und dem Sonnengesang des Franziskus von Assisi.Dieses Motto zieht sich durch die gesamte Saison: vom strahlenden 'Und es war Licht' aus Haydns Schöpfung über das 'Hallelujah' aus Händels 'Messiah' bis zur universellen Ausdruckskraft von Bachs 'Messe in h-Moll'. Ich freue mich sehr darauf, diese Saison gemeinsam mit dem NDR Vokalensemble mit Ihnen zu teilen - eine Saison, in der wir neben wunderbaren A-cappella-Konzerten unsere Zusammenarbeit mit renommierten (Barock)-Orchestern fortsetzen und vertiefen werden.""Into the Light" präsentiert Werke von Caroline Shaw, Morton Feldman und Sofia Gubaidulina am 18. September 2026 in der Kulturkirche Altona und erforscht das Thema Licht in all seinen Facetten.Darauf folgt Haydns "Schöpfung", die musikalische Erzählung von der Erschaffung der Welt am 9. November 2026 in der Laeiszhalle.Im dritten Abo führt Gastdirigentin Krista Audere mit Joby Talbots "Path of Miracles" auf den spirituellen Jakobsweg am 21. Februar 2027 im Großen Saal der Elbphilharmonie, bevor Chefdirigent Klaas Stok ebenfalls dort am 19. Juni 2027 mit Bachs "Messe in h-Moll" eines der bedeutendsten Werke der Musikgeschichte dirigiert.Ergänzt wird die Abo-Reihe durch hochkarätige Gastensembles wie Elbtonal Percussion, Kammerakademie Potsdam und Akademie für Alte Musik Berlin sowie durch namhafte Solistinnen und Solisten, darunter die Sopranistin Liv Redpath und den Tenor Julian Prégardien.Darüber hinaus ist das Ensemble bei bedeutenden Festivals zu hören wirft ein Schlaglicht auf Georg Friedrich Händel mit Werken wie "Coronation Anthems" und "Messiah". Das Orchestra of the Eighteenth Century (6. Dezember 2026, Elbphilharmonie) bzw. das FestspielOrchester Göttingen (19. Mai 2027, Laeiszhalle).Für unterschiedliche Zielgruppen werden spezielle Projekte angeboten, darunter Konzerte für Menschen mit Demenz. Mit genreübergreifenden Programmen und Mitsing-Veranstaltungen lädt das NDR Vokalensemble zum gemeinsamen Erleben ein. Seit längerer Zeit findet das Format SINGING! wieder in Hannover statt - diesmal zum gemeinsamen Singen von Brahms' "Requiem" im NDR Konzerthaus (30. September 2026). Begleitet wird das NDR Vokalensemble dabei von der NDR Radiophilharmonie und dem WDR Rundfunkchor.Weitere Informationen: NDR.de/vokalensembleAlle Ensemble engagiert in der MusikvermittlungDie NDR Musikvermittlung ("Discover Music") bietet eine Vielzahl maßgeschneiderter Veranstaltungen für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene aller Bildungsorganisationen an. Familienkonzerte und Angebote für Amateurmusiker ergänzen das Programm, das Begegnungsmöglichkeiten mit Musik des 17. bis 21. Jahrhunderts schafft.Die Angebote zur NDR Musikvermittlung werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.Abonnements und TicketsDer Abonnementverkauf für die Saison 2026/2027 des NDR Elbphilharmonie Orchesters, der NDR Bigband und des NDR Vokalensembles startet am 23. April 2026. Konzertbesucher bis 30 Jahre profitieren erneut von einer Ermäßigung von 50 Prozent. Der Einzelticketverkauf startet am 19. Mai.Weitere Informationen: NDR.de/eo I NDR.de/ve I NDR.de/bigbandPressekontakt:Norddeutscher RundfunkUnternehmenskommunikationPresse und KommunikationMail: presse@ndr.deOriginal-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6561/6261250