Die Aktienmärkte zeigen sich trotz des Iran-Kriegs überraschend Stärke, während globale Börsen beinahe zwei Monate nach Eskalationsbeginn wieder deutlich anziehen. Die anfängliche Schockreaktion ist verflogen, stattdessen rücken fundamentale Faktoren und Liquidität in den Fokus. Institutionelle Investoren, darunter große Vermögensverwalter, positionieren sich erneut offensiver. Die zentrale Frage bleibt, ob diese Marktresilienz nachhaltige Konsequenzen für die weitere ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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