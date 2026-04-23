NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Sartorius Stedim nach Quartalszahlen der Franzosen sowie des Mutterkonzerns Sartorius auf "Outperform" mit einem Kursziel von 210 Euro belassen. Beide Unternehmen hätten die Konsensschätzungen weitgehend getroffen, schrieb Charles Weston am Donnerstag. Die moderate operative Ergebnisschwäche (Ebitda) sollte durch die bestätigten Jahresziele und die ab dem zweiten Quartal erwartete Erholung der Geräteverkäufe kompensiert werden./gl/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 02:02 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / 02:02 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: FR0013154002
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 02:02 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / 02:02 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: FR0013154002
© 2026 dpa-AFX-Analyser