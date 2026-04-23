Workspace Agents sind gemeinsam nutzbare und von Codex unterstützte Agents, die als Weiterentwicklung von GPTs bei der Arbeit in ChatGPT und Slack unterstützen, vom Reporting bis zur Lead-Ansprache. Für kurze Zeit sogar kostenlos. Baue dir einen Agent und teile ihn mit dem ganzen Team. Um Workflows zu optimieren und diverse Alltagsaufgaben zu automatisieren, müssen OpenAI-User nicht mehr auf die GPTs zurückgreifen. Neuerdings können sie mit Workspace ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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