Immer mehr Menschen werden Opfer von Phishing oder Kartenbetrug - und die Täter:innen sind nur schwer zu ermitteln. Die Überweisung online erledigen, per App Geld überweisen, mit einem Klick shoppen - das ist heute einfach und bequem. Aber mit der alltäglichen Nutzung von Online-Konten und Zahlungsdienstleistern wächst auch das Risiko, Betrüger:innen aufzusitzen. Immer häufiger werden Menschen im Internet Opfer von Zahlungsbetrug, wie Daten des Bundeskriminalamts ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 t3n