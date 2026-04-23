Linz (www.anleihencheck.de) - Ursprünglich wäre die Vereinbarung zum Waffenstillstand zwischen den USA und dem Iran in der Nacht auf Donnerstag MEZ ausgelaufen, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Nun habe US-Präsident Trump erneut eine Verlängerung - diesmal auf unbestimmte Zeit verkündet. Zwar habe diese Botschaft für etwas Erleichterung am Markt gesorgt - dennoch bleibe die gegenseitige Blockade der Straße weiterhin aufrecht. Da am Markt größtenteil mit diesen Entwicklungen gerechnet worden sei (Stichwort TACO - Trump Alwys Chickens Out), habe der EUR/USD-Kurs keine wirkliche Reaktion auf die Ankündigung des US-Präsidenten gezeigt. Die Inflatoinsrisiken würden somit weiterhin bestehen bleiben und Trump werde sich wohl sehr gut überlegen müssen, ob er ein halbes Jahr vor den richtungsweisenden Midterm Elections eine Bodenoffensive im Iran starten und eine noch größere Eskalation riskieren möchte. Die Unsicherheit bleibe dennoch weiterhin bestehen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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