Das Center of Automotive Management (CAM) sieht erstmals seit Beginn seines Rankings der innovativsten Autohersteller der Welt einen chinesischen Hersteller vorn: BYD. Die obersten sechs Plätze werden dabei allesamt von chinesischen und deutschen Herstellern belegt. Wichtig vorweg: Anders als beim "CAM Electromobility Report", der zuletzt im Januar die Innovationskraft von 36 Autoherstellern bei vollelektrischen Autos (BEV) unter die Lupe genommen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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