Windrose hat den Preis seines Elektro-Lkw namens Global E700 von zuvor 250.000 Euro auf 195.000 Euro gesenkt - für bis zu 100 Exemplare. Die ersten Einheiten sollen noch in diesem Jahr ausgeliefert werden. Das chinesische E-Lkw-Startup ist seit Anfang des Jahres im belgischen Hafen Antwerpen ansässig. Windrose schreibt auf Linkedin, dass "wir als Reaktion auf die aktuelle Ölkrise die Preise nun gesenkt (und nicht erhöht) haben - von ursprünglich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 electrive.net