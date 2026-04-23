Die Elektrifizierung des ÖPNV ist keine reine Fahrzeugfrage mehr, sondern ein hochkomplexes Zusammenspiel aus Netzstrategie, Software-Intelligenz und Hardware-Evolution. Auf der "mobility move 2026" diskutierten Experten über die Herausforderungen der Netzintegration - und warum Hamburg dabei als Blaupause dient. Von der Theorie in die Praxis: Während viele Verkehrsunternehmen gerade erst den Sprung in die E-Mobilität wagen, blickt Hamburg bereits ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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