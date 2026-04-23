DJ SENTIMENT/DAX-Bullen streichen die Segel - US-Anleger optimistisch

DAX-Anleger vergeht zusehends die Laune. Wie der jüngsten Sentiment-Erhebung der Deutschen Börse zu entnehmen ist, ist der Bullenanteil unter den Profianlegern um 16 Punkte auf 35 Prozent eingebrochen. Bei den Privatanlegern fiel der Rückgang mit 2 Punkten auf 48 Prozent viel moderater aus. Der Bärenanteil unter der Institutionellen stieg um 14 Punkte auf 41 Prozent, bei den Privaten um 6 auf 34 Prozent. Damit sind 24 Prozent (+2) der Profis neutral gestimmt und 18 Prozent (-4) der Privatanleger.

Die hohen Kursgewinne im Verlauf haben die Profis genutzt, um Aktien zu verkaufen, so Sentiment-Analyst Joachim Goldberg. Die Wechsler hätten auf Verlustpositionen gesessen und die Gelegenheit genutzt, glimpflich rauszukommen. Die Umpositionierungen hätten die Möglichkeit weiterer Kursgewinne verstärkt. Nach unten rechnet Goldberg ab 23.720 bzw. 23.770 mit stützender Nachfrage, sobald aus den Short-Engagements Gewinne mitgenommen werden. Und nach oben störten weniger Bullen mit potenziellem Angebot.

Ein ganz anderes Bild bietet sich in den USA. Dort ist laut der aktuellen Umfrage der American Association of Individual Investors (AAII) der Bullenanteil unter den Privatanlegern auf 46 Prozent von 31,7 Prozent in der Vorwoche gestiegen. Bären sind nun 34,4 Prozent nach zuvor 42,8 Prozent. Damit sind 19,5 Prozent der US-Privatanleger neutral gestimmt nach 25,5 Prozent im Vergleichszeitraum.

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April 23, 2026 06:20 ET (10:20 GMT)

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