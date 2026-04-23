Die ExaGrid-Produktpalette, das Partnerprogramm des Unternehmens und das Team wurden in 16 Kategorien für "The Storries XXIII" nominiert

ExaGrid, der weltweit größte unabhängige Anbieter von Backup-Speicherlösungen, der Tiered Backup Storage mit den umfassendsten Sicherheitsfunktionen und einer KI-gestützten Retention Time-Lock-Funktion für die Wiederherstellung nach Ransomware-Angriffen bereitstellt, gab heute seine Nominierung in 16 Kategorien bei den 23. jährlichenStorage Awards bekannt.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260422331139/de/

ExaGrid gehört zu den Finalisten in den folgenden Kategorien:

Storage Innovator of the Year (Innovator des Jahresim Bereich Speicherlösungen)

Immutable Storage Company of the Year (Unternehmen des Jahres im Bereich unveränderbarer Speicher)

Storage Industry Champion Commercial (Speicherindustrie-Champion Gewerblicher Bereich)

Storage Industry Champion Marketing (Speicherindustrie-Champion Marketing)

Channel Excellence Award (Award für herausragende Leistungen im Vertrieb)

AI Data Storage Innovator of the Year (Innovator des Jahres im Bereich KI-Datenspeicherung)

Cyber Resilient Storage Company of the Year (Unternehmen des Jahres für cyberresiliente Speicherlösungen)

Ransomware Product of the Year (Ransomware-Produkt des Jahres)

Data Protection Company of the Year (Datenschutzunternehmen des Jahres)

Enterprise Backup Hardware Vendor of the Year (Anbieter des Jahres für Backup-Hardware für Unternehmen)

Object Storage Vendor of the Year (Anbieter des Jahres für Objektspeicher)

Storage Optimisation Company of the Year (Unternehmen des Jahres im Bereich Speicheroptimierung)

Capacity Storage Vendor of the Year (Anbieter des Jahres für Speicherkapazitäten)

Channel Partner Programme of the Year (Vertriebspartnerprogramm des Jahres)

Storage Product of the Year (Speicherprodukt des Jahres)

Storage Company of the Year (Speicherunternehmen des Jahres)

Die Abstimmung zur Ermittlung der Gewinner in jeder Kategorie hat begonnen und endet am 4. Juni 2026. Die Gewinner der diesjährigen Awards werden bei der Preisverleihung von "The Storries XXIII" bekannt gegeben, die am 18. Juni 2026 in London stattfindet.

"Es ist eine große Ehre für uns, in so vielen Kategorien nominiert worden zu sein, die unsere einzigartige Position als größter unabhängiger Anbieter von Backup-Speicherlösungen in der Branche mit einem Produkt, das 'einfach funktioniert', und einem Team, das Wert auf Partnerschaften im Vertriebskanal legt, unterstreichen", so Bill Andrews, President und CEO von ExaGrid. "Wir hoffen, dass unsere Partner und Kunden sich einen Moment Zeit nehmen, um ihre Stimme für die 23. jährlichen Storage Awards abzugeben, und wir freuen uns auf die Preisverleihung im Juni."

Über ExaGrid

ExaGrid bietet Tiered Backup Storage mit einer einzigartigen Landing Zone mit Festplatten-Cache, einem Repository für die langfristige Speicherung, einer Scale-Out-Architektur und umfassenden Sicherheitsfunktionen, darunter AI-Powered Retention Time-Lock zur Wiederherstellung nach einem Ransomware-Angriff. Die Landing Zone von ExaGrid ermöglicht die schnellsten Backups und Wiederherstellungen sowie sofortige VM-Recoveries. Die Repository-Ebene bietet die niedrigsten Kosten für die langfristige Speicherung. Die Scale-out-Architektur von ExaGrid umfasst vollständige Anwendungen und stellt sicher, dass das Backup-Fenster bei wachsendem Datenvolumen konstant bleibt teure Forklift-Upgrades und geplante Produktveralterung entfallen. ExaGrid ExaGrid bietet den einzigen zweistufigen Ansatz für Backup-Speicherung mit einer nicht netzwerkangebundenen Ebene (gestuftes Air Gap), verzögerten Löschvorgängen und unveränderlichen Objekten zur Wiederherstellung nach Ransomware-Angriffen.

ExaGrid beschäftigt Vertriebs- und Systemingenieure in den folgenden Ländern: Argentinien, Australien, Benelux, Brasilien, Kanada, Chile, GUS, Kolumbien, Tschechische Republik, Frankreich, Deutschland, Hongkong, Indien, Israel, Italien, Japan, Mexiko, Nordische Länder, Polen, Portugal, Katar, Saudi-Arabien, Singapur, Südafrika, Südkorea, Spanien, Türkei, Vereinigte Arabische Emirate, Vereinigtes Königreich, USA und weitere Regionen.

Besuchen Sie uns auf exagrid.com, oder vernetzen Sie sich mit uns auf LinkedIn. Lesen Sie, was unsere Kunden über ihre eigenen Erfahrungen mit ExaGrid zu sagen haben, und erfahren Sie in unseren Kundenberichten, warum sie jetzt deutlich weniger Zeit mit Backup-Speicherung verbringen. ExaGrid ist stolz auf seinen NPS-Score von +81!

ExaGrid ist eine eingetragene Marke von ExaGrid Systems, Inc. Alle anderen genannten Marken sind das Eigentum der jeweiligen Inhaber.

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