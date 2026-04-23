Eine kommentierende Analyse von Tal Lomnitzer, Senior Investment Manager, Janus Henderson Investors Die überdurchschnittliche Performance von Aktien aus dem Bereich der erneuerbaren Energien im Jahr 2025 spiegelte echte politische und wirtschaftliche Veränderungen wider und scheint daher den Beginn einer nachhaltigeren Neubewertung zümarkieren. Europas 300-Milliarden-Euro-Initiative "REPowerEU", die nach Ausbruch des Ukraine-Konflikts ins Leben gerufen wurde, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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