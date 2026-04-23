Die IBM-Aktie bricht am Donnerstagvormittag als Reaktion auf die Quartalszahlen um -7% im europäischen Handel ein. Sind die Zahlen denn tatsächlich so schlecht ausgefallen und wie sollten Anleger auf sie reagieren? Exzellente Quartalszahlen Die Quartalszahlen von IBM fielen sehr stark aus und übertrafen die Erwartungen der Analysten. In allen Sparten konnte Big Blue zulegen, was in Summe zu einem Umsatzanstieg von 9% gegenüber dem Vorjahr auf 15,92 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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