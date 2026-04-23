© Foto: Boris Roessler - dpaLaut einem Medienbericht plant das US-Justizministerium eine zeitnahe Neueinstufung der Droge Marihuana. Daraufhin legten zahlreiche Cannabis-Aktien kräftig zu. Aber die Mühlen in Washington mahlen langsam.Zahlreiche Cannabis-Aktien haben den US-Handel am Mittwoch mit zweistelligen Kursgewinnen abgeschlossen. Nach Börsenschluss legten einige Werte sogar noch weiter zu. Auslöser war ein Bericht von Bloomberg, demzufolge das US-Justizministerium Marihuana schon sehr bald von der strengsten Drogen-Kategorie "Schedule I" in die mildere Kategorie "Schedule III" umstufen könnte. "Drug Schedules" sind in den USA gesetzliche Kategorien zur Einstufung von Drogen nach Nutzen und Risiko. Die …Den vollständigen Artikel lesen
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