Für Menschen mit Diabetes bleibt der Zugang zur Berufsunfähigkeitsversicherung bis heute schwierig - trotz medizinischer Fortschritte und besserer Risikokontrolle. Neue Technologien könnten jedoch eine bislang verschlossene Zielgruppe für Versicherer und Vermittler erschließen. Ein Beitrag von Dr. Bernd Reinhold, Gründer und Geschäftsführer von DiabsuranceDie Absicherung der Arbeitskraft zählt zu den zentralen Themen der Personenversicherungen. Für Menschen mit Diabetes bleibt der Zugang zur Berufsunfähigkeitsversicherung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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