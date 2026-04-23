Krypto Prognose nach Bitcoin-ETF-Rekordzuflüssen: Welche Coins jetzt profitieren

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Die Krypto Prognose zieht ihre Kraft in dieser Woche aus dem, was institutionelles Geld gerade tut. Spot Bitcoin ETFs haben ihre Zuflussserie auf fünf aufeinanderfolgende Tage ausgedehnt und allein am 21. April $238 Millionen an frischem Kapital angezogen. Bitcoin hat am 22. April die Marke von $78.000 durchbrochen, zum ersten Mal seit Februar. Der Fear and Greed Index hat den Bereich extremer Angst verlassen und signalisiert einen Stimmungswechsel unter den Marktteilnehmern. Die Bestätigung des Fed-Vorsitzenden Warsh steht als makroökonomischer Katalysator in der Warteschlange. Historisch folgen auf institutionelle Wellen dieser Größe die stärksten Meme-Coin-Bewegungen eines Zyklus. DOGE stieg nach der ETF-Zulassung 2024 von $0,08 auf $0,48. Wer die Krypto Prognose richtig liest, positioniert sich, bevor die Rotation die frühen Projekte erreicht. Dieser Artikel ordnet die ETF-Daten ein und stellt ein Presale-Projekt vor, das von diesem Muster profitiert.

Krypto Prognose: Bitcoin-ETFs verlängern die Serie und die Geschichte zeigt, welche Coins die Welle am härtesten reiten

Fünf institutionelle Signale feuern in dieser Woche gleichzeitig und zeichnen ein klares Bild für die Krypto Prognose. Spot-ETFs verzeichneten fünf aufeinanderfolgende Tage mit Zuflüssen über insgesamt $1,29 Milliarden, wie LatestLY berichtet. BlackRocks IBIT sicherte sich in der vergangenen Woche den mit Abstand größten Anteil mit $871 Millionen laut Stocktwits. Bitcoin schloss am 22. April erstmals seit Februar über der Marke von $78.000 und setzte damit ein starkes technisches Signal für den gesamten Markt. Das verfügbare Angebot an zentralisierten Börsen lag gleichzeitig auf einem Zehnjahrestief, was den Verkaufsdruck weiter reduziert.

Die Geschichte zeigt klar, was auf solche institutionellen Wellen folgt. Nach der ETF-Zulassung 2024 stieg BTC von $42.000 auf $126.000 und Meme-Coins übertrafen dabei jeden anderen Sektor im gesamten Markt. DOGE sprang von $0,08 auf $0,48 und machte frühe Halter zu den größten Gewinnern des Zyklus. PEPE verzeichnete von seinen Tiefs einen Anstieg, der jeden anderen Bereich in den Schatten stellte und zeigte, welche Kraft Meme-Coins in solchen Phasen entwickeln. Institutionelle Wellen belohnen zuerst die Bitcoin-Halter, und dann erzeugen sie die frühen Meme-Positionen, die zu den meistdiskutierten Renditen eines Zyklus werden.

Die Krypto Prognose zeigt klar, dass sich dieses Muster mit jedem großen institutionellen Zufluss wiederholt und dabei immer stärker wird. Das Fenster für frühe Einstiege in die profitabelsten Projekte öffnet sich genau jetzt, in der Phase, in der der breite Markt noch zögert und die Angst regiert. Die Frage ist nicht, ob Meme-Coins diese Welle reiten werden, sondern welches Projekt mit der stärksten Infrastruktur an der Spitze steht.

Der entscheidende Unterschied zu früheren Zyklen ist, welches Presale-Projekt bereits ein funktionierendes Produkt mitbringt und nicht erst Software verspricht, die irgendwann in der Zukunft kommen soll. Genau hier trennt sich Substanz von Spekulation, und die Wallets mit der meisten Erfahrung wissen das.

Pepeto und die Exchange, die einen Presale-Einstieg beim Listing in echten Ertrag verwandelt

Pepeto ist eine vollständige Meme-Coin-Exchange, gebaut vom Mitgründer des ursprünglichen Pepe-Tokens und technisch gestützt durch einen Entwickler mit direkter Binance-Erfahrung bei Token-Debuts. Der Presale durchläuft Stufen, und jede abgeschlossene Runde hebt den Preis und verknappt das verfügbare Angebot, sodass Wallets, die in dieser Phase einsteigen, einen strukturell niedrigeren Einstieg sichern als alle, die später folgen.

PepetoSwap leitet jeden Cross-Chain-Trade komplett gebührenfrei ab und eliminiert damit die Kosten, die auf anderen Plattformen die Rendite schmälern. Die Pepeto-Bridge sendet Token über Ethereum, BNB und Solana, ohne Gas zu berechnen, sodass das volle Volumen beim Empfänger ankommt. Der Vertragsscanner prüft jeden einzelnen Token, bevor Kapital fließt, und blockiert die Fallen, die in früheren Runden Milliarden aus Meme-Wallets gezogen haben.

Die Prüfer von SolidProof haben den vollständigen Quellcode des Projekts einer gründlichen Sicherheitsprüfung unterzogen und jede Vertragszeile bestätigt, noch bevor der Presale für die allerersten Käufer geöffnet wurde, was das Projekt von Anfang an auf ein auditiertes Fundament stellt. Mehr als $9,29 Millionen flossen ein, während Angst den gesamten Markt beherrschte, was die Überzeugung hinter diesem Projekt klar von einer bloßen Vermutung trennt. Das Binance-Listing steht als nächster großer Katalysator fest im Kalender und markiert den Moment, ab dem der Presale-Preis Geschichte ist.

Pepe erreichte eine Bewertung von elf Milliarden Dollar auf 420 Billionen Token, ohne ein einziges Handelswerkzeug oder eine Exchange hinter dem Token zu haben. Pepeto startet sein Börsendebüt mit drei Live-Tools, auditierten Verträgen und einer bestätigten CoinMarketCap-Seite, also mit allem, was Pepe-Halter immer gefordert, aber nie bekommen haben. Die offizielle Pepeto-Website zeigt die gesamte Infrastruktur transparent und zugänglich für jeden Interessenten. Anleger, die innerhalb der gesetzlichen Haltefrist erwerben und das Investment über diesen Zeitraum halten, können realisierte Gewinne steuerfrei mitnehmen.

Fazit

Jedes institutionelle Signal steht auf Grün, und der stärkste Meme-Coin-Presale dieses Zyklus ist noch offen. Die Krypto Prognose wiederholt das Muster vergangener Zyklen, in denen frühe Meme-Positionen nach institutionellen Wellen die höchsten Erträge lieferten. In wenigen Tagen ist man entweder das Wallet, das eingestiegen ist und auf eine Zahl blickt, die die eigene Zukunft verändert, oder der Leser, der jedes Signal gesehen und trotzdem nur zugeschaut hat. Pepeto bleibt im Presale, doch die Runde kann sich ohne Vorwarnung schließen. Wer die Krypto Prognose versteht und trotzdem nicht handelt, trägt diese Entscheidung den gesamten Zyklus mit sich. Die Wallets, die gehandelt haben, behalten die Erträge, während die anderen den Zyklus mit Bedauern verfolgen.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Was bedeuten die Bitcoin-ETF-Zuflüsse für die Krypto Prognose 2026?

Die Krypto Prognose stützt sich auf fünf aufeinanderfolgende Tage mit Spot-Bitcoin-ETF-Zuflüssen über insgesamt $1,29 Milliarden. Meme-Coins haben in jedem vergangenen institutionellen Zyklus die stärksten Renditen gezeigt, und Pepeto bietet als Presale-Projekt mit funktionierender Exchange den frühesten Einstieg.

Was ist Pepeto und warum profitiert es von den ETF-Zuflüssen?

Pepeto ist eine Meme-Coin-Exchange mit gebührenfreiem PepetoSwap, einer Cross-Chain-Bridge über drei Netzwerke und einem KI-Vertragsscanner, deren Code von SolidProof vollständig geprüft wurde. Mit $9,29 Millionen im Presale und dem Binance-Listing als nächstem Katalysator bietet die offizielle Pepeto-Website den Zugang zum frühesten Einstiegspreis dieses Zyklus.