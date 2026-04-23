Die Vossloh-Aktie zeigt sich nach Vorlage der Quartalszahlen auffällig beweglich. Trotz starker operativer Entwicklung sorgt vor allem der Gewinneinbruch für Unsicherheit. Gleichzeitig signalisiert der Auftragsbestand eine anhaltend hohe Nachfrage im Bahninfrastrukturmarkt.Rekordzahlen beim Umsatz und Auftragseingang Vossloh ist mit deutlichem Wachstum ins Jahr 2026 gestartet. Der Umsatz stieg im ersten Quartal um 25,3 % auf 314,6 Mio. Euro, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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