Der Ladeinfrastruktur- und Photovoltaikanbieter Cubos hat die Elektromobilitätsmarke ChargeOne von der Heinemann Gruppe aus München übernommen. Damit sichert das Wolfsburger Unternehmen alle Arbeitsplätze und verdoppelt sein Portfolio auf über 7.000 Ladepunkte. Kurz zu den beiden am Deal beteiligten Unternehmen: Das 2018 in Wolfsburg gegründete Unternehmen Cubos plant, installiert und betreibt eigenen Angaben zufolge "Photovoltaik- und Ladelösungen, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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