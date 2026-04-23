Kia erweitert seine Modellpalette um den PV5 Cargo mit Hochdach (L2H2) und den kürzeren PV5 Cargo L1H1, womit es den elektrischen Transporter künftig in drei Kastenwagen-Versionen gibt. Mit den neuen Karosserien soll auch die angekündigte Basis-Batterie eingeführt werden. Die beiden neuen Varianten des PV5 Cargo gaben auf der Commercial Vehicle Show 2026 in Birmingham (21. bis 23. April) ihr Europadebüt. Genauere Infos zur Markteinführung und weitere ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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