Die Esa hat neue Erkenntnisse über den Mars gesammelt. Laut beeindruckenden Aufnahmen verfärbt sich die rote Oberfläche des Planeten seit Jahrzehnten, langsam, aber sichtbar. Welche Erklärung die Forscher:innen dafür haben. Der Wunsch, dem Mars näher zu sein, ist nicht erst in den vergangenen Jahren populär geworden. Raumfahrtbehörden wie die Nasa untersuchen den Roten Planeten schon seit Jahrzehnten und haben seither zahlreiche Aufnahmen der Oberfläche ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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