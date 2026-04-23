Wer in Deutschland besonders viel Geld zum Einkaufen übrig hat, lebt nicht etwa in München oder Hamburg - sondern in Heilbronn. Eine neue Studie zeigt, warum ausgerechnet Mittelstädte für den Einzelhandel immer attraktiver werden. Ist die Innenstadt wirklich tot oder gibt es noch Hoffnung? Eine neue Kaufkraftstudie des Institut der deutschen Wirtschaft Köln sorgt für eine erneute Debatte um die Attraktivität der Innenstädte, den Konsum und Einzelhandel ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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