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CATL stellt sechs wichtige Innovationen vor: Multi-Chemie-Systeme, die das Mobilitätserlebnis der neuen Energiewirtschaft neu definieren



23.04.2026 / 14:30 CET/CEST

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PEKING, 23. April 2026 /PRNewswire/ -- CATL veranstaltete heute in Peking seinen "Super Technology Day" und stellte dabei die dritte Generation der Shenxing-Superschnelllade-Batterie, die dritte Generation der Qilin-Batterie, die Qilin Kondensatorbatterie, die zweite Generation der Freevoy-Super-Hybrid-Batterie, die Naxtra-Natrium-Ionen-Batterie sowie eine vollständig integrierte Lösung für Superschnellladen und Batteriewechsel vor. Diese Innovationen sind darauf ausgelegt, den vielfältigen Mobilitätsbedürfnissen in verschiedenen Anwendungsszenarien gerecht zu werden. Bei der Veranstaltung erläuterte Dr. Wu Kai, Chief Scientist bei CATL, ausführlich die jeweiligen Stärken, Grenzen und Entwicklungswege verschiedener chemischer Systeme. Er wies darauf hin, dass LFP sich seiner theoretischen Energiedichtegrenze nähert, weshalb es sich besser für eine Technologie-Roadmap eignet, deren Schwerpunkt auf extremem Schnellladen liegt, um ein optimales Gleichgewicht zu erreichen. Dank seiner hohen Energiedichte behauptet sich NCM an der Spitze des globalen Wettbewerbs - was unterstreicht, dass die Energiedichte nach wie vor der entscheidende Maßstab für die Marktführerschaft ist. Natrium-Ionen-Batterien bieten ein großes Potenzial für den Einsatz bei extremen Temperaturen und für Energiespeicheranwendungen. Unabhängig davon, ob man die differenzierten Bedürfnisse der Verbraucher, die Energiesicherheit oder die soziale Entwicklung betrachtet, muss die Lithium-Ionen-Batterieindustrie eine koordinierte Entwicklung über mehrere chemische Systeme hinweg anstreben. Robin Zeng, Chairman und CEO von CATL, betonte auf der Konferenz, dass industrielle Innovation von einem konsequenten wissenschaftlichen Geist getragen werden müsse. Damit chinesische Technologie weltweit Fuß fassen kann, kommt es nicht nur auf Geschwindigkeit und Umfang an, sondern auch auf die Qualität der Innovationen, die Fähigkeit zur Validierung und die Glaubwürdigkeit der Marke. Shenxing-Schnellladebatterie der dritten Generation: Damit superschnelles Laden und extrem lange Lebensdauer kein Kompromiss mehr sind Aus elektrochemischer Sicht hängt die Steigerung der Laderate bei gleichzeitiger Gewährleistung der Batterielebensdauer von einem entscheidenden Faktor ab: dem Temperaturanstieg, nicht dem Erhaltungsstrom. Wie die Arrhenius-Gleichung zeigt, kann ein Anstieg der Batterietemperatur um 10 °C die Geschwindigkeit der internen Nebenreaktionen in etwa verdoppeln - ein Effekt, der die Lebensdauer erheblich verkürzen kann. Die Shenxing-Schnellladebatterie der dritten Generation geht das Problem der Wärmeentwicklung und -ableitung durch drei wesentliche Maßnahmen an: geringere Wärmeentwicklung im Betrieb, verbesserte Wärmeableitung und präzisere Steuerung. Infolgedessen liegt die Kapazitätserhaltung des Akkus nach 1.000 vollständigen Ladezyklen weiterhin bei über 90 %, wodurch ein optimales Gleichgewicht zwischen extrem schnellem Laden und extrem langer Lebensdauer erreicht wird. Die neueste Shenxing-Schnellladebatterie der dritten Generation erreicht nach eigenen Angaben die branchenweit höchste Leistungsfähigkeit: eine Ladegeschwindigkeit von umgerechnet 10C und eine Spitzenladegeschwindigkeit von 15C. Das Aufladen von 10 % auf 35 % Ladezustand (SOC) dauert nur 1 Minute; von 10 % auf 80 % Ladezustand dauert es 3 Minuten und 44 Sekunden; und von 10 % auf 98 % Ladezustand dauert es 6 Minuten und 27 Sekunden. Selbst bei -30 °C unter extrem kalten Bedingungen dauert das Aufladen von 20 % auf 98 % Ladezustand etwa 9 Minuten. Darüber hinaus ist das System durch die Kombination von Batterie-Eigenheizungstechnologie mit einem vollständig integrierten Netz aus Schnellladestationen und Batteriewechselstationen darauf ausgelegt, ein superschnelles Laden bei niedrigen Temperaturen zu ermöglichen, das nicht durch Ladestationen eingeschränkt ist - und bietet somit sowohl Schnellladen als auch Batteriewechsel. Qilin-Batterie der dritten Generation: Leichter, robuster, hochwertiger, neue Maßstäbe für Elektrofahrzeuge In der Vergangenheit beruhte das Erreichen einer hohen Reichweite bei Premium-Elektrofahrzeugen mit LFP-Batterien lediglich auf der Erhöhung der Kapazität - ein Ansatz, der zwangsläufig zu Lasten der Fahrzeuggewichtsreduzierung geht. Die Qilin-Batterie der dritten Generation wurde für hochwertige Elektrofahrzeuge mit großer Reichweite entwickelt. Sie erreicht eine Zellenergiedichte von 280 Wh/kg und ermöglicht eine Reichweite von 1.000 km, wobei sie gleichzeitig das 10C-Schnellladen unterstützt. Die Batterie liefert eine Spitzenleistung von 3 MW und verdoppelt damit die Leistung der Qilin-Rennstreckenbatterie der zweiten Generation, die auf dem Nürburgring zum Einsatz kam (1.330 kW). Das gesamte Batteriepaket wiegt nur 625 kg. Im Vergleich zu gleichwertigen LFP-Systemen bedeutet dies eine Gewichtsersparnis von 255 kg und eine Platzersparnis von 112 Litern. Die Kennzahlen zur Gewichtsreduzierung bieten außerordentlich bedeutende Vorteile: Der Energieverbrauch pro 100 km sinkt um mehr als 6 %, wodurch pro 100 km etwa 0,78 kWh eingespart werden. Bei einer Flotte von einer Million Fahrzeugen, die jährlich 20.000 km zurücklegen, entspricht dies einer Stromeinsparung von 156 Millionen kWh und einer Reduzierung der CO2-Emissionen um 78.500 Tonnen.

Zu den Verbesserungen bei Leistung und Sicherheit zählen eine um 0,6 Sekunden verkürzte Beschleunigungszeit von 0 auf 100 km/h, ein um 12 % verkürztes Risiko-Fenster beim Überholen, eine um 8 % höhere Geschwindigkeit im Elch-Test, ein um 6,5 % geringerer Wankwinkel, eine um 15-25 % verbesserte Fähigkeit zur Hindernisvermeidung sowie ein um ca. 1,44 Meter verkürzter Bremsweg.

Die Langlebigkeit wurde verbessert: Die Lebensdauer der Fahrwerkskomponenten wurde um 40 % und die Lebensdauer der Reifen um über 30 % verlängert, wodurch sich die Austauschintervalle um mindestens 10.000 km verlängern. Durch die eingesparten 112 Liter Platz kann die Kopffreiheit im Innenraum um mindestens 18 mm erhöht werden. Aufbauend auf der nationalen Norm für NP (No Thermal Propagation) wird die Sicherheit durch eine "thermisch-elektrische Trennung" erhöht, wobei jede Zelle über einen eigenständigen, versiegelten Ableitungskanal verfügt, um thermische Ereignisse zu isolieren und eine Ausbreitung zu verhindern, sodass gewährleistet ist, dass "Wärme den Wärmepfad und Elektrizität den Strompfad nimmt". Qilin Kondensatorbatterie: Technologie aus der Luftfahrt erstmals in Personenkraftwagen eingesetzt Die Qilin Kondensatorbatterie nutzt erstmals Technologie aus der Luftfahrt für Personenkraftwagen und erreicht eine Zellenergiedichte von 350 Wh/kg sowie eine volumetrische Energiedichte von 760 Wh/L - damit stellt sie einen neuen Rekord für Serienbatterien auf. Dies ermöglicht eine Reichweite von 1.500 km für Limousinen und über 1.000 km für große SUVs, wobei das Gewicht des Batteriepacks auf unter 650 kg begrenzt bleibt. Die kondensierte Batterie verfügt über eine Kathode mit hohem Nickelanteil und eine Silizium-Kohlenstoff-Anode mit geringer Ausdehnung, wodurch die Energiedichte um 50 Wh/kg gesteigert wird. Ihr erstmals verwendetes Gehäuse aus einer Titanlegierung in Luftfahrtqualität reduzierte die Dicke um 60 % und das Gewicht um 30 %, während die Festigkeit pro Einheit verdreifacht und die Energiedichte um weitere 20 Wh/kg erhöht wurde. Die Technologie baut auf dem Programm für elektrische Luftfahrt von CATL auf, in dessen Rahmen Systeme mit einer Energiedichte von 500 Wh/kg bereits die Erstflugvalidierung in 4-Tonnen-Flugzeugen absolviert haben; derzeit laufen weitere Validierungsversuche in Flugzeugen mit einem Gewicht von über 8 Tonnen. Durch den Ersatz des flüssigen Elektrolyts durch ein kondensiertes System werden die mit Leckagen und Entzündungen verbundenen Risiken beseitigt, sodass keine Flüssigkeit mehr austreten oder sich entzünden kann. Gleichzeitig setzt CATL einen neuen Verbundstromkollektor ein, der bei extremen internen Kurzschlüssen als schnell schmelzende Sicherung fungiert. Freevoy Super-Hybrid-Batterie der zweiten Generation: Hybridfahrzeuge im Zeitalter der 600-km-Reichweite im reinen Elektrobetrieb Die Freevoy Super Hybrid-Batterie der zweiten Generation erweitert die rein elektrische Reichweite auf bis zu 600 km und ermöglicht standardmäßig das 10C-Schnellladen. Sie ist Vorreiter einer "Super-Hybrid-Technologie", die LFP- und NCM-Materialien durch gradientenuniformes Mischen integriert, wobei die Olivin-Kristallstruktur von LFP als Kerngerüst dient und so eine gleichmäßige Mischung aus LFP- und NCM-Materialien auf Pulverpartikelebene ermöglicht. Dadurch wird eine Energiedichte von 230 Wh/kg erreicht und die Reichweite um über 15 % gesteigert, ohne dass das Gewicht des Akkupakets im Vergleich zu reinen LFP-Systemen zunimmt. Dies ermöglicht eine umfassende Abdeckung von alltäglichen Familienanwendungen bis hin zu hochwertigen Allround-Hybridanwendungen und bietet optimale Lösungen für vielfältige Einsatzbereiche. Die LFP-Version bietet eine rein elektrische Reichweite von bis zu 500 km und ermöglicht so ein "einmal-pro-Woche-Aufladen" für den täglichen Weg zur Arbeit. Die NCM-Version erweitert die rein elektrische Reichweite auf über 600 km, wobei die Gesamtreichweite des Fahrzeugs 2.000 km übersteigt, was ein nahtloses Nutzungserlebnis sowohl für den täglichen Elektroverkehr als auch für Fernfahrten ermöglicht. Das System liefert bei voller Ladung eine Momentanleistung von 1,5 MW und hält bei einem Ladezustand von 20 % eine Leistung von 1,2 MW aufrecht, wodurch der Leistungsabfall bei niedrigem Ladezustand ausgeglichen wird. In Geländesituationen, in denen eine Leistung von über 350 kW erforderlich ist, liefert das System mehr als das Dreifache der benötigten Leistung und gewährleistet so eine konstante Leistung auch bei niedrigem Ladezustand. Zu den Sicherheitsmerkmalen gehören eine verstärkte Bodenbeschichtung, die einer Aufprallenergie von 1.500 Joule standhält (das Zehnfache der nationalen Norm), sowie eine wasserdichte Abdichtung, die ein ununterbrochenes Eintauchen in 2 Meter tiefes Wasser für mehr als 200 Stunden ohne Leistungseinbußen ermöglicht. Naxtra Natrium/Ionen-Batterie: Die Industrialisierung von Natrium-Ionen-Batterien im GWh-Maßstab Die Naxtra-Natrium-Ionen-Batterie markiert den Übergang von CATL vom Durchbruch im Labor zur Serienfertigung. Durch die systematische Bewältigung hunderter technischer Herausforderungen hat CATL eine Industrialisierung im GWh-Bereich erreicht. Im Jahr 2026 gelang es CATL, vier zentrale industrielle Engpässe bei der Massenproduktion von Natrium-Ionen-Batterien zu überwinden - die präzise Wasserregulierung, die Gasentwicklung in Hartkohle, die Haftung der Aluminiumfolie sowie selbstformende Anodensysteme -, und damit den Weg für einen zuverlässigen Einsatz in großem Maßstab zu ebnen. Die Naxtra-Natrium-Ionen-Batterie soll bis Ende 2026 in die Massenproduktion gehen. Integriertes Netz aus Schnellladestationen und Batteriewechselstationen: Eine einheitliche Versorgungs-Architektur CATL stellte zudem ein integriertes Netz aus Schnellladestationen und Batteriewechselstationen vor, das nicht als einzelne Lösungen, sondern als einheitliches System konzipiert ist und auf drei sich ergänzenden Säulen - Laden zu Hause, öffentliches Laden und Batteriewechsel - basiert, um das optimale Ökosystem für die Energieversorgung zu schaffen. Alle "Choco-Swap"-Wechselstationen für Personenkraftwagen und "QIJI"-Wechselstationen für Schwerlastkraftwagen werden mit Shenxing-Schnellladesystemen ausgestattet sein, wodurch eine echte Synergie zwischen Laden und Batteriewechsel ermöglicht wird, bei der jede Station sowohl als Batteriewechselknotenpunkt als auch als Hochleistungs-Ladezentrum dient. Die integrierten Lade- und Batteriewechselstationen verfügen über gemeinsame kompakte Umspannwerke und Lademodule, wodurch die Anzahl der Energieumwandlungsschritte reduziert und der Gesamtstromverlust im Vergleich zu herkömmlichen Ladestationen mit Speicher um mehr als 13 Prozentpunkte gesenkt wird. In Notfallsituationen können die Batterien der Station direkt in die Ladestationen entladen werden, wodurch die Auslastung der Anlagen auf über 85 % gesteigert wird. Dadurch wird im Vergleich zu herkömmlichen Ladestationen mit Speicher eine Servicekapazität von 3× pro Stellplatz erreicht, während sich die Investitionskosten im Bereich der Schnellladetechnik auf nur ein Fünftel der Kosten vergleichbarer Systeme reduzieren. CATL hat die Batterie "Choco-Swap #26" mit einer 800-V-Hochspannungsarchitektur auf den Markt gebracht. Die erste Version umfasst eine 75-kWh-Ausführung; Varianten mit höherer Kapazität sollen folgen, die vollständig mit 800-V-Fahrzeugen des B- bis C-Segments kompatibel sind. Mit dieser Einführung wird das Choco-Swap-System seine Abdeckung auf eine vollständige Fahrzeugpalette von Modellen des A0- bis zum C-Segments ausweiten. Was den Ausbau des Netzes betrifft, plant CATL, bis Ende 2026 4.000 integrierte Lade- und Batteriewechselstationen zu errichten, die fast 190 Städte sowie ein landesweites Autobahnnetz mit 12 vertikalen und 11 horizontalen Korridoren abdecken. Bis heute hat das Choco-Swap-Netzwerk bereits 1.470 Stationen in 99 Städten errichtet, wobei sich der Ausbau weiter beschleunigt. Gemeinsam mit Automobilherstellern und Energiepartnern wird CATL ein "Netzwerk für das gemeinsame Nutzen von Lade- und Batteriewechselstationen" entwickeln, das auf Technologieaustausch, nahtloser Vernetzung und gemeinsamen Investitionen basiert. Zu den ersten Partnern zählen Changan, Chery, GAC, Seres, SAIC-GM-Wuling und BAIC. Ziel ist es, bis Ende 2028 über 100.000 gemeinsam genutzte Energieversorgungsstationen zu errichten. Vorantreiben von Energielösungen für alle Szenarien Von fünf Batterieprodukten, die das gesamte Materialspektrum abdecken, bis hin zu einem integrierten Netz aus Schnellladestationen und Batteriewechselstationen hat CATL eine lückenlose Wertschöpfungskette von den Batterieprodukten bis hin zur Infrastruktur aufgebaut. CATL wird weiterhin in Spitzenforschung, Großserienfertigung und die Zusammenarbeit innerhalb des Ökosystems investieren, um den Übergang von punktuellen Innovationen zu ganzheitlichen Energielösungen zu beschleunigen und sicherzustellen, dass die Vorteile des technologischen Fortschritts in allen Anwendungsbereichen der Mobilität zum Tragen kommen. Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2962039/Gao_Huan__CTO_of_CATL_China_Car_Business.jpg

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