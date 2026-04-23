Der bayrische Zulieferer Webasto hat unter dem Namen "Air Flow" eine neue Produktfamilie vollständig elektrischer Luftheizgeräte vorgestellt, die für elektrische Nutzfahrzeuge entwickelt wurde. Spannend ist das System z.B. für E-Transporter von Paketdiensten, deren Fahrzeugtüren ständig geöffnet werden. Bei Elektrofahrzeugen kann anders als bei Verbrennern nicht die Abwärme des Motors als "Abfallprodukt" genutzt werden, um eine Heizung für den Innenraum ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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