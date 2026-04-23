Alle 52 Laternen-Ladepunkte der Berliner Stadtwerke, die im August 2025 aufgrund von Eichrechts-Problemen abgeschaltet worden waren, sind inzwischen erneuert worden und wieder in Betrieb. Die Laternenlader mussten damals außer Betrieb genommen werden, da sie "nicht mehr auf dem Stand der Technik" waren, wie die Stadtwerke seinerzeit gegenüber dem Tagesspiegel angegeben hatten. Die in den Ladepunkten verbauten Stromzähler waren nicht eichrechtskonform ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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