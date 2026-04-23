© Foto: adobe.stock.comDie Ölpreise steigen aktuell wieder rasant an. Die kurze Verschnaufpause scheint beendet. Steht Brent jetzt vor einer gewaltigen Wende und der Wiederaufnahme der Rallye?Aktuelle Ölpreisentwicklung - Brent Öl wieder dreistellig Die Ölpreise steigen aktuell wieder kräftig an und wirken damit auf andere Märkte und Rohstoffe ein. Aktienindizes, wie Dax und Dow Jones Ind., stehen wieder unter Druck. Gleiches gilt für die Metalle. Gold, Silber aber auch Kupfer schwächeln. Inflationssorgen brechen sich vor dem Hintergrund eskalierender Ölpreise Bahn und treiben die Anleiherenditen nach oben. So legten die Renditen der wichtigen 10-jährigen US-Staatsanleihen wieder auf über 4,3 Prozent zu. Für …Den vollständigen Artikel lesen
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