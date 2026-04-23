Zugang zu Lösungen für das Währungsrisikomanagement und grenzüberschreitende Zahlungen

Corpay, Inc.*, (NYSE: CPAY), ein weltweit führender Anbieter von Unternehmenszahlungslösungen, gibt bekannt, dass der Geschäftsbereich Cross-Border von Corpay eine Vereinbarung mit Toulouse Football Club geschlossen hat, um offizieller Devisenpartner des Vereins zu werden. Eine Partnerschaft, die von SPORTFIVE, einer internationalen Sportmarketingagentur, ins Leben gerufen wurde.

Im Rahmen dieser Partnerschaft wird Corpay Cross-Border umfassende Lösungen für das Devisenrisikomanagement bereitstellen, um den Betrieb des Toulouse Football Club zu unterstützen. Darüber hinaus ermöglicht die preisgekrönte Plattform dem Verein, weltweite Zahlungen nahtlos über eine einzige Schnittstelle abzuwickeln.

"Corpay Cross-Border ist stolz darauf, zum offiziellen Devisenanbieter des Toulouse Football Club ernannt worden zu sein", sagte Brad Loder, Chief Marketing Officer bei Corpay Cross-Border Solutions. "Diese Partnerschaft festigt die Position von Corpay als führender Anbieter von Lösungen für Unternehmenszahlungen und Währungsrisikomanagement im Profifußball und bietet uns gleichzeitig eine solide Grundlage für den Ausbau unserer Marke und unseres Geschäfts in Frankreich. Wir freuen uns darauf, den Toulouse Football Club auf seinem Weg zum Erfolg in der Ligue 1 zu unterstützen."

Olivier Cloarec, Präsident des Toulouse Football Club, erklärte: "Wir freuen uns sehr, CORPAY als offiziellen Ausrüster des Toulouse Football Club für die kommenden Spielzeiten begrüßen zu dürfen. Diese neue Partnerschaft spiegelt unser Engagement wider, mit führenden internationalen Unternehmen zusammenzuarbeiten, die in der Lage sind, die Entwicklung und die Ambitionen des Toulouse Football Club zu unterstützen."

Xavier Oddone, Chief Executive Officer von SPORTFIVE France, fügte hinzu: "Wir sind stolz darauf, Corpay und den Toulouse FC in einer Partnerschaft zusammengebracht zu haben, die die zunehmende Verflechtung zwischen globalen Finanzdienstleistungen und dem Profifußball widerspiegelt. Diese Vereinbarung unterstreicht die Fähigkeit von SPORTFIVE, für Marken und Rechteinhaber gleichermaßen sinnvolle und wertorientierte Kooperationen zu schaffen."

Über Corpay

Corpay, Inc. (NYSE: CPAY) ist ein globales S&P500-Unternehmen für den geschäftlichen Zahlungsverkehr, das Unternehmen und Verbrauchern hilft, Ausgaben auf einfache und kontrollierte Weise zu bezahlen. Die modernen Zahlungslösungen von Corpay helfen seinen Kunden, fahrzeugbezogene Ausgaben (wie Tanken und Parken), Reisekosten (z. B. Hotelbuchungen) und Verbindlichkeiten (z. B. die Bezahlung von Lieferanten) besser zu verwalten. Dadurch sparen unsere Kunden Zeit und sie geben letztendlich weniger Geld aus. Corpay Cross-Border bezieht sich auf eine Gruppe von juristischen Personen, die im Besitz von Corpay, Inc. sind und von ihr betrieben werden.

Corpay Payments made easy. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie www.corpay.com.

Über den Toulouse FC

Der 1937 gegründete Toulouse Football Club, der in der höchsten Spielklasse des französischen Fußballs antritt, ist bekannt für die hervorragende Qualität seiner Nachwuchsakademie, die einen Eckpfeiler seiner Identität bildet. Als innovativer und authentischer Verein setzt der Toulouse FC unter der Leitung von Olivier Cloarec auf eine moderne Vision und starke lokale Verankerung, um Talentförderung mit sportlichen Ambitionen zu verbinden.

Über SPORTFIVE

SPORTFIVE ist eine weltweit tätige Sportmarketing-Agentur, die kundenorientierte Lösungen anbietet, die auf Vertrauen und Transparenz, fundierter Branchenerfahrung und globalen Beziehungen sowie digitaler Intelligenz und Innovation basieren. SPORTFIVE verbindet Marken, Rechteinhaber, Medienplattformen und Fans auf strategische und kreative Weise, um zeitgemäße Partnerschaften im Sport zu schaffen und zu ermöglichen. SPORTFIVE schafft und steigert langfristigen Mehrwert für alle und weist der Sportbranche durch innovative digitale Lösungen häufig den Weg in die Zukunft. Dabei ist das Unternehmen bestrebt, der fortschrittlichste und angesehenste Partner im Sportbereich zu sein. Als zentrale Instanz im Profisport wird SPORTFIVE seine einzigartige Position nutzen, um einen positiven Beitrag zur Nachhaltigkeit zu leisten und der sozialen und wirtschaftlichen Verpflichtung und Verantwortung gerecht zu werden, die dem Sport und damit allen Beteiligten obliegt. SPORTFIVE agiert mit einer globalen Ausrichtung und verfügt über ein Netzwerk von über 1.200 lokalen Experten in 15 Ländern weltweit, die in den Bereichen Fußball, Golf, E-Sport, Motorsport, Handball, Tennis, American Football, Basketball, Eishockey, Rugby, Olympische Spiele, Multisportveranstaltungen und vielen weiteren Bereichen tätig sind.

*"Corpay" bezieht sich in diesem Dokument in erster Linie auf die Cross-Border Division von Corpay, Inc. https://www.corpay.com/cross-border; eine vollständige Liste der Unternehmen, die zu Corpay Cross-Border gehören, finden Sie hier: https://www.corpay.com/compliance.

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Martin.truchot@toulousefc.com

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