DJ PTA-News: Eloro Resources Ltd.: Eloro Resources meldet erheblichen Ressourcenzuwachs in aktualisierter Mineralressourcenschätzung - für sein Iska-Iska-Projekt im Departement Potosí im Südwesten Boliviens

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Eloro Resources Ltd.: Eloro Resources meldet erheblichen Ressourcenzuwachs in aktualisierter Mineralressourcenschätzung

für sein Iska-Iska-Projekt im Departement Potosí im Südwesten Boliviens

Abbildung 1

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Toronto (pta000/23.04.2026/14:28 UTC+2)

Eloro Resources meldet erheblichen Ressourcenzuwachs in aktualisierter Mineralressourcenschätzung für sein Iska-Iska-Projekt im Departement Potosí im Südwesten Boliviens

• Die aktualisierte Mineralressourcenschätzung (MRE) umfasst eine angezeigte Kategorie von 85,17 Millionen Tonnen mit

einem Gehalt von 40 g/t Ag, die 109,53 Millionen Unzen Silber enthalten, 1,03 Millionen Tonnen Zink mit einem

Gehalt von 1,21 % Zn, 0,60 Millionen Tonnen Blei mit einem Gehalt von 0,71 % Pb sowie eine abgeleitete Kategorie

von 945,43 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 8,5 g/t Ag, die 248,60 Millionen Unzen Silber, 4,72 Millionen

Tonnen Zink mit einem Gehalt von 0,47 % Zn, 1,50 Millionen Tonnen Blei mit einem Gehalt von 0,16 % Pb, 290.000

Tonnen Zinn mit einem Gehalt von 0,03 % Sn und 1,21 Millionen Unzen Gold mit einem Gehalt von 0,04 g/t Au. • Die Silbergehalte stiegen um 65 % von 24,3 g/t Ag, die in der ersten MRE von 2023 für die oberflächennahe Kategorie

"abgeleitete Ressource" angegeben wurden, auf 40 g/t Ag, die in der aktualisierten MRE von 2026 für die Kategorie

"angezeigte Ressource" angegeben wurden.

Wichtigste Highlights der aktualisierten MRE:

• Anfängliche angezeigte Mineralressource von 85,17 Mio. t mit 40 g/t Ag (109,53 Mio. Unzen Ag), 1,21 % Zn (1,03 Mio.

t Zn) und 0,71 % Pb (0,60 Mio. t Pb). • Abgeleitete Mineralressourcen in 3 separaten Metalldomänen zusätzlich zur angezeigten Mineralressource:

- Ag-dominant - 61,92 Mio. t mit einem Gehalt von 27 g/t Ag, 0,19 % Zn, 0,18 % Pb, 0,06 % Sn und 0,05 g/t Au;

- Zn-dominant - 116,03 Mio. t mit einem Gehalt von 1,16 % Zn, 7 g/t Ag, 0,28 % Pb, 0,02 % Sn und 0,04 g/t Au; und

- Sn-dominant - 31,01 Mio. t mit einem Gehalt von 0,20 % Sn, 8 g/t Ag, 0,09 % Zn, 0,10 % Pb und 0,04 g/t Au • Abgeleitete Mineralressource mit mittleren Gehalten im polymetallischen Bereich (Ag-Zn-Pb-Sn) von 13,84 Mio. t mit

15 g/t Ag, 0,73 % Zn, 0,43 % Pb und 0,04 % Sn sowie 0,07 g/t Au. • Abgeleitete Mineralressource mit niedrigeren Gehalten im polymetallischen Bereich (Ag-Zn-Pb-Sn) von 722,63 Mio. t

mit 7 g/t Ag, 0,40 % Zn, 0,14 % Pb, 0,02 % Sn und 0,04 g/t Au. • Gesamte abgeleitete Mineralressource bei Iska Iska von 945,43 Mio. t mit 248,60 Mio. Unzen Ag, 4,72 Mio. t Zn, 1,50

Mio. t Pb, 290.000 t Sn und 1,21 Mio. oz Au, was einem Anstieg der Gesamtmenge um 41 % gegenüber den 670 Mio. t der

gesamten abgeleiteten Mineralressourcen in der ersten MRE 2023 entspricht. • Die Silbergehalte stiegen um 65 % von 24,3 g/t Ag der oberflächennahen, hochgradigeren vermuteten Ressource in der

ersten MRE 2023 auf 40 g/t Ag in der Kategorie "angezeigt" der aktualisierten MRE 2026, was die positiven

Auswirkungen des abgeschlossenen 14.085 m umfassenden Diamantbohrprogramms mit 27 Bohrlöchern zur Definition eines

50 m x 50 m großen Bereichs widerspiegelt. • Die Gesamtzinnausbeute in ein 5-prozentiges Zinnkonzentrat verbesserte sich durch weitere metallurgische Tests von

50,7 % im Jahr 2023 auf 58,9 % in der aktualisierten MRE für 2026.

TORONTO, 22. April 2026 -- Eloro Resources Ltd. (TSX: ELO; OTCQX: ELRRF; FSE: P2QM) ("Eloro" oder das "Unternehmen") freut sich, die aktualisierte Mineralressourcenschätzung ("aktualisierte MRE") für das polymetallische Silber-Zinn-Projekt Iska Iska im Departement Potosí im Südwesten Boliviens bekannt zu geben. Die aktualisierte MRE, wie in den Tabellen 1 bis 3 unten dargelegt, wurde von unabhängigen qualifizierten Personen ("QPs") bei Micon International Limited ("Micon") erstellt, wie in National Instrument 43-101 ("NI-43-101") definiert. Micon hat auch die erste MRE im Jahr 2023 erstellt. Ein technischer Bericht, der die Mineralressourcenschätzung beschreibt, wird innerhalb von 45 Tagen nach dem Datum dieser Pressemitteilung bei SEDAR eingereicht. ZUSAMMENFASSUNG DER MINERALRESSOURCENSCHÄTZUNG (MRE)

Allgemeine Erklärung

Die Mineralressource basiert auf einem 3D-Blockmodell, das mit der Software Leapfrog erstellt wurde. Zur Schätzung des Gehalts wurde die Inverse-Distance-Cubed-Methode (ID3) verwendet. Die Mineralressource umfasst eine Tagebauressource, die durch eine optimierte Grubenhülle begrenzt ist. Die Optimierung ergibt einen Cutoff-Gehalt von 11,14 g/t Silberäquivalent (AgEq). In der vorliegenden aktualisierten MRE wird der AgEq-Ansatz anstelle des Net Smelter Return ("NSR") verwendet, da er eine einfachere, intuitivere "Einzahl"-Kennzahl für die Bewertung von Iska Iska liefert und da Silber nun das Hauptprodukt ist. Das AgEq-Verhältnis konzentriert sich auf die wirtschaftliche Bedeutung dieses Metalls. Abbildung 1 zeigt die Verteilung der Bohrlöcher (einschließlich Infill-Bohrungen) im Rahmen der MRE 2026. Die AgEq-Formel lautet wie folgt:

AgEq g/t = [(Ag ppm × %Rec. × Preis/g) + (Pb ppm × %Rec. × Preis/g) + (Zn ppm × %Rec. × Preis/g) + (Sn ppm × %Rec. × Preis/g) + (Au ppm × %Rec. × Preis/g)] / (Ag Preis/g × %Rec).

Anmerkung: Rec. = metallurgische Ausbeute. AgEq = Silberäquivalent.

Modellierung

Die Modellierung der Lagerstätte basiert auf der Polymetallindex-Methode. Ein Polymetallindex ist eine einzige Zahl, die verwendet wird, um zu beschreiben, wie stark ein Standort mineralisiert ist, wenn mehr als ein Metall von Bedeutung ist. In einem Ag-Zn-Pb-Sn-System können verschiedene Teile der Lagerstätte von unterschiedlichen Metallen dominiert werden, sodass kein einzelnes Element die Mineralisierung überall definieren kann. Zur Erstellung des Indexes wird zunächst jedes Metall auf dieselbe Skala gebracht, damit sie fair verglichen werden können, und dann wird bei jeder Probe oder jedem Block das Metall mit der stärksten Anomalie ausgewählt. Der resultierende Index spiegelt einfach das stärkste an diesem Standort vorhandene Metallsignal wider, unabhängig davon, um welches Metall es sich handelt. Dies ermöglicht die Definition einer einzigen, geologisch basierten Mineralisierungshülle, die Sn-reiche, Pb-Zn-reiche oder Ag-reiche Zonen umfasst, ohne wirtschaftliche Annahmen wie Preise oder Ausbeuten einzubeziehen. Der Metallindex der Potenz 2 wurde verwendet, um die Gesamthülle der Lagerstätte (LDD) zu definieren, während der Metallindex der Potenz 4 zur Definition des hochdicht bebohrten (HDD) Bereichs verwendet wurde. Die angezeigte Mineralressource befindet sich übrigens innerhalb des HDD. Die resultierenden Drahtgittermodelle/Volumenkörper sind in Abbildung 2 dargestellt. Gehaltsinterpolation

Nach der statistischen/geostatistischen Interpretation und der Gehaltsbegrenzung wurde eine Gehaltsinterpolation unter Verwendung der ID3-Methode durchgeführt. Zur Validierung der Blockgehalte sowie zum Vergleich der Blockgehalte mit den Bohrlochabschnitten wurden die Methoden des gewöhnlichen Krigings (OK) und des nächsten Nachbarn (NN) verwendet. Für die Angabe der Blockgehalte wurde die ID3-Methode bevorzugt, da sie hochgradige Zonen mit höherer Präzision hervorhebt als die OK-Methode.

Tagebauoptimierung

Um die Aussichten auf eine spätere wirtschaftliche Gewinnung zu bewerten, wurde eine Tagebauoptimierung unter Verwendung der Lerch-Grossman-Methode durchgeführt, wobei die in den Anmerkungen 6, 7 und 8 oben aufgeführten Parameter /Faktoren sowie ein konservativer Hangwinkel von 48 Grad zugrunde gelegt wurden. Aus Gründen der Vorsicht wurden Au und Sn nicht in die Optimierungsgleichung einbezogen. Die Optimierung ergibt einen Cutoff-Gehalt von 11,14 g/t Silberäquivalent (AgEq) bei einem Gesamt-Abbauverhältnis von 1:1. Um die Verteilung der Metalle für die metallurgische Optimierung hervorzuheben, wurde die Ressource unter Verwendung der folgenden Cutoff-Gehalte, die aus den Wendepunkten der kumulativen Häufigkeitskurven/Diagramme ermittelt wurden, in verschiedene Domänen unterteilt: AgEq 51 g/t für die hochgradige polymetallische Domäne, Ag 20 g/t für den Ag-dominanten Bereich, 0,90 % Zn für den Zn-dominanten Bereich, 0,12 % Zn-Cutoff für den Zn-dominanten Bereich, AgEq 36 g/t für den mittelgradigen polymetallischen Bereich und AgEq 11,14 g/t für den niedriggradigen polymetallischen Bereich. Die tabellarischen Angaben sind in den Tabellen 1 und 2 oben dargestellt. Die Verteilung der Domänen ist in Abbildung 3 dargestellt.

Klassifizierung

Die Mineralressource wurde in die Kategorien "angezeigt" und "abgeleitet" eingestuft; derzeit gibt es keine "gemessene" Ressource. Die angezeigte Ressource basiert auf hochdichten Bohrungen (Abstand < 50 m) sowie dem Vertrauen in die Repräsentativität der Proben und die geologische Kontinuität. Die abgeleitete Ressource befindet sich in Gebieten mit spärlicher Bohrung (100 bis 250 m Abstand)/geringer Probenabdeckung, wobei die geologische Kontinuität jedoch außer Zweifel steht; daher ist vernünftigerweise zu erwarten, dass die abgeleitete Ressource durch weitere Exploration/Ergänzungsbohrungen in die Kategorie "Indicated" hochgestuft werden könnte. Abbildung 4 zeigt die MRE-Klassifizierung. Die " "-Ressourcen der Kategorie "Indicated" umfassen die "unbedingt zu entnehmenden" kleineren abgeleiteten Ressourcen, die mit Massen von "Indicated"-Blöcken verflochten sind. Die für die aktualisierte Mineralressourcenschätzung verantwortlichen qualifizierten Personen

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April 23, 2026 08:28 ET (12:28 GMT)