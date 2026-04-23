Bei Micron geht der Höhenflug weiter: Am Mittwoch schoss der Kurs des US-Speicherherstellers um mehr als +8% nach oben und erreichte bei 491,98 US$ ein neues Rekordhoch. Seit Ende März belaufen sich die Aufschläge damit bereits auf über +50%. Ist es nun an der Zeit Gewinne vom Tisch zu nehmen oder kann die Rallye noch viel länger dauern? Speicherboom macht die Kassen voll Der US-Speicherkonzern hat sich in den vergangenen Monaten von einem unscheinbaren ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de