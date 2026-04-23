Der aktuell für Juni geplante Börsengang von SpaceX gehört zu den am meisten erwarteten Ereignissen an den Kapitalmärkten der kommenden Jahre. Das von Elon Musk gegründete Raumfahrtunternehmen könnte mit einer Bewertung von bis zu zwei Billionen US-Dollar an die Börse gehen - und damit direkt in die Liga der wertvollsten Konzerne der Welt aufsteigen. Ein solcher Börsengang wie der von SpaceX wäre nicht nur aufgrund der Größe bemerkenswert. Für Investoren ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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