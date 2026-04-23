EQS-News: Newron Pharmaceuticals S.p.A.
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Newron vermeldet die Resultate der Generalversammlung 2026
Mailand, Italien, 23. April 2026, 15.10 Uhr MEZ - Newron Pharmaceuticals S.p.A. ("Newron") (SIX: NWRN, XETRA: NP5), ein biopharmazeutisches Unternehmen, das sich auf die Entwicklung neuartiger Therapien für Patienten mit Erkrankungen des zentralen und peripheren Nervensystems (ZNS) konzentriert, gibt bekannt, dass die Aktionärinnen und Aktionäre alle Anträge auf der Tagesordnung für den ordentlichen Teil der heute abgehaltenen Generalversammlung 2026 angenommen haben. Dazu gehörte insbesondere die Wahl von George Garibaldi und Paolo Zocchi zu neuen, unabhängigen und nicht-exekutiven Mitgliedern des Verwaltungsrates. Über die Anträge auf der Tagesordnung für den außerordentlichen Teil der Generalversammlung wurde nicht abgestimmt, da die erforderliche Beschlussfähigkeit (Quorum) nicht erreicht wurde.
Chris Martin, Präsident des Verwaltungsrates von Newron, sagte: "Wir danken allen unseren Aktionärinnen und Aktionären für ihre langjährige Unterstützung. Wir heißen unsere neu gewählten Verwaltungsratsmitglieder willkommen und freuen uns auf ihre wertvollen Beiträge. Wir danken Patrick Langlois und Luca Benatti, die nach langjähriger Tätigkeit aus dem Verwaltungsrat zurückgetreten sind, nochmals für ihre Unterstützung von Newron."
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23.04.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Newron Pharmaceuticals S.p.A.
|via Antonio Meucci 3
|20091 Bresso
|Italien
|Telefon:
|+39 02 610 3461
|Fax:
|+39 02 610 34654
|E-Mail:
|pr@newron.com
|Internet:
|www.newron.com
|ISIN:
|IT0004147952
|WKN:
|A0LF18
|Börsen:
|Freiverkehr in Düsseldorf (Primärmarkt); SIX
|EQS News ID:
|2314034
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