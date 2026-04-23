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Newron vermeldet die Resultate der Generalversammlung 2026



23.04.2026 / 15:10 CET/CEST

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Newron vermeldet die Resultate der Generalversammlung 2026 Mailand, Italien, 23. April 2026, 15.10 Uhr MEZ - Newron Pharmaceuticals S.p.A. ("Newron") (SIX: NWRN, XETRA: NP5), ein biopharmazeutisches Unternehmen, das sich auf die Entwicklung neuartiger Therapien für Patienten mit Erkrankungen des zentralen und peripheren Nervensystems (ZNS) konzentriert, gibt bekannt, dass die Aktionärinnen und Aktionäre alle Anträge auf der Tagesordnung für den ordentlichen Teil der heute abgehaltenen Generalversammlung 2026 angenommen haben. Dazu gehörte insbesondere die Wahl von George Garibaldi und Paolo Zocchi zu neuen, unabhängigen und nicht-exekutiven Mitgliedern des Verwaltungsrates. Über die Anträge auf der Tagesordnung für den außerordentlichen Teil der Generalversammlung wurde nicht abgestimmt, da die erforderliche Beschlussfähigkeit (Quorum) nicht erreicht wurde. Chris Martin, Präsident des Verwaltungsrates von Newron, sagte: "Wir danken allen unseren Aktionärinnen und Aktionären für ihre langjährige Unterstützung. Wir heißen unsere neu gewählten Verwaltungsratsmitglieder willkommen und freuen uns auf ihre wertvollen Beiträge. Wir danken Patrick Langlois und Luca Benatti, die nach langjähriger Tätigkeit aus dem Verwaltungsrat zurückgetreten sind, nochmals für ihre Unterstützung von Newron."

Über Newron Pharmaceuticals

Newron (SIX: NWRN, XETRA: NP5) ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das sich auf die Entwicklung neuartiger Therapien für Patienten mit Erkrankungen des zentralen und peripheren Nervensystems konzentriert. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Bresso bei Mailand, Italien, verfügt über eine nachgewiesene Erfolgsbilanz bei der Entwicklung neurowissenschaftlich basierter Therapien von der Entdeckung bis zur Markteinführung. Der Leitwirkstoffkandidat von Newron, Evenamide, ist ein First-in-Class Glutamat-Modulator und hat das Potenzial, die erste Zusatztherapie für behandlungsresistente Schizophrenie (TRS) und für Patienten mit Schizophrenie zu sein, die ungenügend auf derzeitige Therapien ansprechen. Evenamide befindet sich derzeit im globalen zulassungsrelevanten ENIGMA-TRS-Phase-III-Entwicklungsprogramm. Die bisherigen klinischen Studienergebnisse belegen die Vorteile dieses Produktkandidaten bei TRS sowie bei Patienten mit schlechtem Ansprechen, mit signifikanten, im Zeitverlauf zunehmenden Verbesserungen bei wichtigen Wirksamkeitsparametern, sowie einem vorteilhaften Sicherheitsprofil, das für verfügbare Antipsychotika ungewöhnlich ist. Newron hat Entwicklungs- und Vermarktungsvereinbarungen für Evenamide mit EA Pharma (einer Tochtergesellschaft von Eisai) für Japan und andere asiatische Gebiete sowie mit Myung In Pharm für Südkorea geschlossen. Das erste von Newron vermarktete Produkt, Xadago (Safinamide), ist für die Behandlung der Parkinson-Krankheit in der EU, der Schweiz, Großbritannien, den USA, Australien, Kanada, Lateinamerika, Israel, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Japan und Südkorea zugelassen. Das Produkt wird von Newrons Partner Zambon vermarktet, wobei Supernus Pharmaceuticals die Vermarktungsrechte in den USA hält und Meiji Seika für die Entwicklung und Vermarktung in Japan und anderen wichtigen asiatischen Regionen verantwortlich ist. Weitere Informationen finden Sie unter: www.newron.com . Für weitere Informationen: Newron

Stefan Weber - CEO: +39 02 6103 46 26, pr@newron.com Großbritannien/Europa

Simon Conway / Ciara Martin / Natalie Garland-Collins: FTI Consulting, +44 20 3727 1000, SCnewron@fticonsulting.com Schweiz

Valentin Handschin, IRF; +41 43 244 81 54, handschin@irf-reputation.ch Deutschland/Europa

Anne Hennecke / Maximilian Schur, MC Services; +49 211 52925220, newron@mc-services.eu USA

Paul Sagan, LaVoieHealthScience; +1 617 865 0041, psagan@lavoiehealthscience.com



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