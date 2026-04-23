Berlin (ots) -Mit Aktionen in Restaurants, dem "Ehrenkaffee" für engagierte Menschen und Dialogformaten in Berlin und bundesweit.McDonald's Deutschland LLC ist Förderpartner der Initiative "Der Ehrentag. Für dich. Für uns. Für alle.", die unter der Schirmherrschaft von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in Zusammenarbeit mit der Deutschen Stiftung für Engagement und Ehrenamt (DSEE) umgesetzt wird. Der deutschlandweite Mitmachtag lädt Menschen, Organisationen und Unternehmen ein, gesellschaftliches Engagement sichtbar zu machen - und andere zum Mitmachen zu motivieren.McDonald's Deutschland verbindet mit der Förderpartnerschaft ein klares Ziel: Engagement, das in den Restaurants und Nachbarschaften stattfindet, stärker in den öffentlichen Fokus zu rücken. Rund um die Marke engagieren sich viele Menschen - Mitarbeitende, Franchise-Nehmer:innen, Partner und Gäste - lokal, praktisch und oft jenseits großer Bühnen. Dieses Engagement ist ein wesentlicher Baustein für gesellschaftlichen Zusammenhalt."Unsere Gesellschaft braucht Menschen, die Verantwortung übernehmen. Überall, wo wir uns füreinander einsetzen, entsteht Zusammenhalt. Als Unternehmen, das in der Gesellschaft verankert ist, leben wir täglich soziales Engagement in vielfältiger Weise. Mit der Partnerschaft wollen wir Engagement sichtbar machen und andere ermutigen, selbst aktiv zu werden." sagt Mario Federico, Vorstandsvorsitzender McDonald's Deutschland.Wer dies möchte, kann eigene Mitmach-Initiativen auf der offiziellen Aktionsplattform anmelden. Dort finden Engagierte, Kommunen und Unternehmen zudem Anregungen und Beispiele für Veranstaltungen vor Ort.Zusammen aktiv rund um den Ehrentag: Mitmachen, Anerkennung zeigen, Dialog fördernIm Vorfeld des Ehrentags am 23. Mai 2026 macht McDonald's mit seinen Franchise-Nehmer:innen in über 1.400 Restaurants durch Hinweisposter mit Mitmachaufruf auf die Initiative aufmerksam. Gäste sind eingeladen, ihr Engagement zu teilen oder Aktionen anzustoßen.Als Zeichen der Anerkennung belohnt McDonald's das Engagement seiner Gäste mit einem "Ehrenkaffee": Wer sich ehrenamtlich engagiert oder dies plant, kann sich auf einer Aktionsseite einen zeitlich limitierten Coupon-Code sichern. Die Seite wird am 23. Mai freigeschaltet. Der Coupon-Code kann am 23. und 24. Mai in teilnehmenden Restaurants für einen Café oder Cappuccino Small eingesetzt werden. Die Aktion versteht sich als niedrigschwellige Geste des Dankes - und als Einladung zum Gespräch über Engagement im Alltag.Darüber hinaus bildet der Ehrentag den Rahmen für einen inhaltlichen Austausch über gesellschaftliches Engagement: Am 19. Mai 2026 lädt McDonald's Deutschland in Berlin zum Burger Dialog ein, einem etablierten Gesprächsformat mit der Politik und der Gen Z. Im Mittelpunkt stehen Fragen rund um soziales Engagement, Verantwortung von Unternehmen und die Rolle von Ehrenamt für den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Vertreter:innen aus Politik, Zivilgesellschaft und Wirtschaft kommen hier ins Gespräch mit jungen Menschen.Parallel dazu zeigen die Franchise-Nehmer:innen von McDonald's Deutschland bundesweit, wie vielfältig Engagement vor Ort gelebt wird - etwa mit Clean-up Days, der Unterstützung von Vereinen, Inklusionsprojekten, Blutspendeaktionen oder durch die Förderung sozialer Einrichtungen. Diese Initiativen machen deutlich, wie sehr die Restaurants in ihren Gemeinden verwurzelt sind."Engagement ist ein zentraler Pfeiler unserer Demokratie. Der Ehrentag zeigt, wie stark unsere Gesellschaft ist, wenn Menschen Verantwortung übernehmen und sich füreinander einsetzen. Als Förderpartner möchten wir dazu beitragen, diesem Engagement Sichtbarkeit zu verleihen - und andere dazu inspirieren, sich ebenfalls zu beteiligen." sagt Markus Weiß, Unternehmenssprecher McDonald's Deutschland.Der Ehrentag zeigt: Engagement ist kein Randthema, sondern ein zentraler Bestandteil einer lebendigen Demokratie - getragen von Menschen, die sich im Alltag für andere einsetzen.Link zur Aktionsseite "Ehrenkaffee" (https://ehrentag2026.mcdonalds.de/); Link zur offiziellen Aktionsplattform (http://www.ehrentag.de) "Der Ehrentag"; Mehr zu unserem Engagement für Umwelt und Gesellschaft auf betterm.mcdonalds.de (https://www.mcdonalds.com/de/de-de/unsere-verantwortung.html)Pressekontakt:McDonald's Deutschland LLCMarkus WeißDrygalski-Allee 5181477 MünchenTel.: 089 78594-519Mail: presse@mcdonalds.deLinkedIn: McDonald's Deutschland LLC | LinkedInOriginal-Content von: McDonald's Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/52942/6261459