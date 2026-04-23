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Die aktuellsten Bitcoin News landeten am 22. April mit voller Wucht. Michael Saylors Strategy hat BlackRock überholt und ist nun der größte Unternehmens-Bitcoin-Halter der Welt, mit 815.061 BTC im Wert von rund 64 Milliarden Dollar zum aktuellen Kurs laut 24/7 Wall St. Der Wechsel an der Spitze kam in derselben Woche, in der BTC die Marke von 78.000 Dollar durchbrach und den gleitenden 100-Tage-Durchschnitt zum ersten Mal seit Februar zurückeroberte. Präsident Trump hatte zuvor den Waffenstillstand zwischen den USA und dem Iran auf unbestimmte Zeit verlängert. Während Strategy eine Unternehmenskasse aufbaut, die größer ist als die meisten Staatsreserven, füllt sich der Pepeto Presale stetig weiter. Mehr als 9,45 Millionen Dollar sind bereits eingegangen, die Binance-Listung rückt näher, und jedes Signal in den Bitcoin News zeigt, warum dieses Zeitfenster entscheidend ist. Im Folgenden werden alle Datenpunkte zusammengeführt, die den aktuellen Moment einordnen.

Strategy überholt BlackRock in den Bitcoin News vom April 2026

Strategy kaufte zwischen dem 13. und 19. April insgesamt 34.164 BTC für rund 2,54 Milliarden Dollar laut einer 8-K-Einreichung, die 24/7 Wall St ausgewertet hat. Damit stiegen die Gesamtbestände auf 815.061 BTC, was rund vier Prozent aller Bitcoin entspricht, die jemals existieren werden. Dieser einzelne Kauf setzte das Unternehmen vor BlackRocks iShares Bitcoin Trust, ein Wechsel, den bei dieser Größenordnung niemand kommen sah, als Saylor 2020 mit dem systematischen Aufbau begann. Der Durchschnittspreis von Strategy liegt bei rund 74.395 Dollar pro BTC, was die gesamte Position zum aktuellen Kurs deutlich im Gewinn hält.

US-Spot-Bitcoin-ETFs verzeichneten am 20. April mit 238 Millionen Dollar den fünften Tag in Folge mit Nettozuflüssen laut CoinMarketCap, und BTC durchbrach am 22. April die 78.000-Dollar-Marke laut CoinDesk. BTC-Börsenguthaben befinden sich auf Mehrjahrestiefs laut CryptoQuant, was auf eine strukturelle Angebotsverknappung hindeutet. Der Nachrichtenzyklus rund um Bitcoin News hat sich komplett von der Seitwärtsangst gedreht, die das erste Quartal prägte, und der gleitende 200-Tage-Durchschnitt bei 85.900 Dollar ist nun das nächste technische Ziel auf der Watchlist.

Bitcoin (BTC) handelt am 23. April bei 78.915 Dollar nach einem Plus von 2,21 Prozent in 24 Stunden laut The Block. CoinLore prognostiziert 77.714 bis 79.198 Dollar für die kommenden zehn Tage, während Standard Chartered in einem optimistischen Szenario für 2026 einen Kurs von 118.296 Dollar sieht. Selbst diese 50-Prozent-Bewegung braucht Monate, um sich zu entfalten, und bei der aktuellen Marktkapitalisierung hat die Geschwindigkeit klare Grenzen. Die Bitcoin News bestätigen den Aufwärtstrend, doch genau das öffnet den Blick auf Einstiege, bei denen der Abstand zwischen aktuellem Preis und Listungsbewertung noch echten Spielraum bietet. Presale-Eintritte profitieren davon, dass der gesamte Markt steigt, während ihre eigene Bewertung noch nicht öffentlich gehandelt wird.

Pepeto Presale füllt sich während institutionelles Bitcoin-Kapital den Markt formt

Pepeto wurde von einem der ursprünglichen Pepe-Mitgründer zusammen mit einem ehemaligen Binance-Manager gebaut, der jahrelang Börsensysteme entwickelte, die Millionen von Händlern nutzen. Die unabhängige Prüfgesellschaft SolidProof hat sämtliche Verträge auditiert und für sicher erklärt, bevor auch nur ein einziger Investor am Presale teilnehmen konnte. Dieses Team und diese Sicherheitsgrundlage erklären, warum mehr als 9,45 Millionen Dollar einflossen, während der Markt eines der schwierigsten Quartale erlebte. Anleger, die in den Bitcoin News den Stimmungswechsel erkennen, finden hier die geprüfte Basis, die Vertrauen schafft.

PepetoSwap verbindet Ethereum, BNB Chain und Solana, sodass Vermögenswerte ohne einen Cent an Kosten zwischen Netzwerken wechseln. Ein Onchain-Scanner liest jeden Vertrag, bevor Kapital bewegt wird, und meldet alles, was auffällig erscheint. Beide Werkzeuge hängen auf Protokollebene am Pepeto-Token, sodass jeder Swap und jeder Scan direkte Nachfrage aufbaut, vergleichbar damit, wie jede BTC-Transaktion das Bitcoin-Angebot verknappt. Diese Struktur macht den Token zum Kern der gesamten Plattformaktivität.

Die vorherige Runde schloss früher als geplant, und die aktuelle bewegt sich im selben Tempo. Wallets, die bei 0,0000001866 Dollar einsteigen, sichern sich den Boden, bevor die Binance-Listung einen höheren setzt. Käufer, die diese Runde laden, verstehen, dass der Einstieg jetzt sie auf die Seite stellt, die Gewinne einsammelt, statt sie auf dem Chart zu beobachten.

Jede Strategy-Schlagzeile verstärkt die Welle in den Bitcoin News, und diese Aufmerksamkeit findet immer wieder den Weg zu Presale-Einstiegen, bei denen der Abstand zwischen Einstiegspreis und Listungsbewertung noch echten Spielraum bietet. Presale-Projekte mit funktionierender Exchange-Infrastruktur haben in früheren Zyklen die Renditen geliefert, von denen Anleger bei Large Caps nur träumen können. Gewinne aus Kryptowährungen bleiben nach einer Haltefrist von einem Jahr vollständig steuerfrei, ein Vorteil, den kein traditionelles Anlageprodukt in dieser Form bietet.

Fazit

Strategy hat BlackRock überholt, der Waffenstillstand wurde verlängert, und die Bitcoin News im April 2026 tragen mehr Gewicht als jeder andere Monat in diesem Jahr. Doch BTC notiert noch unter 80.000 Dollar, weil selbst der stärkste institutionelle Kauf den Preis bei dieser Marktkapitalisierung nicht vertikal ziehen kann. Die Wallets, die Pepeto zum Presale-Preis kaufen, haben den Einstieg gewählt, der noch echten Spielraum nach oben hat. Diese Runde schließt sich Stufe für Stufe, und sobald sie endet, steigt der Boden dauerhaft. Den Presale-Preis heute zu sichern, ist der Weg, auf dem Wallets die Renditen halten, die alle anderen im nächsten Jahr gerne gehabt hätten. Der Einstieg führt über die offizielle Pepeto-Website.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Was ist die wichtigste Bitcoin News vom 22. April 2026?

Strategy überholte BlackRock als größter Unternehmens-Bitcoin-Halter mit 815.061 BTC laut 24/7 Wall St, und Bitcoin durchbrach am 22. April die 78.000-Dollar-Marke laut CoinDesk. Spot-ETFs verlängerten ihre Zuflussserie auf fünf Tage bei 238 Millionen Dollar.

Was ist Pepeto und warum lohnt sich der Presale-Einstieg vor der Binance-Listung?

Pepeto ist die Meme-Coin-Börse eines Pepe-Mitgründers und eines ehemaligen Binance-Managers mit vollständigem SolidProof-Audit, kostenfreiem Cross-Chain-Swap und bestätigter Binance-Listung. Auf der offiziellen Pepeto-Website wurden 9,45 Millionen Dollar bei 0,0000001866 Dollar eingesammelt, und jede frische Bitcoin-News-Schlagzeile zieht weiteres Kapital in Frühphasen-Einstiege wie diesen.