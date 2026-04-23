Heineken startet mit soliden Zahlen ins Jahr, sieht sich jedoch mit zunehmenden Risiken konfrontiert. Steigende Energiekosten und geopolitische Spannungen belasten die Aussichten. Gleichzeitig zeigt der Bierkonzern operative Stärke in mehreren Schlüsselbereichen.Solider Jahresauftakt mit WachstumIm ersten Quartal erzielte Heineken einen Nettoumsatz von 6.70 Milliarden Euro nach IFRS, ein Plus von 2.5% im Vergleich zum Vorjahr. Organisch lag ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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