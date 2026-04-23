Die KI-gestützte intelligente Suche ist jetzt bei Export Genius verfügbar

NEU-DELHI, April 23, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Export Genius gab die Einführung seiner KI-gestützten intelligenten Suche bekannt, einer neuen Funktion, die darauf ausgelegt ist, die Erschließung globaler Handelsmöglichkeiten durch Abfragen in natürlicher Sprache zu vereinfachen.

Im globalen Handel erfordert die Gewinnung relevanter Erkenntnisse häufig den Einsatz mehrerer Filter, Datensätze und manueller Analysen. Die KI-gestützte intelligente Suche optimiert diesen Prozess, indem sie es den Nutzern ermöglicht, über einfache, strukturierte Fragen auf Handelsdaten zuzugreifen, Partner zu identifizieren und Trends zu analysieren.

Suchen Sie in allen Handelsbereichen

Mit der KI-gestützten intelligenten Suche können Nutzer globale Handelsdaten intuitiver auswerten. Ob es um die Verfolgung von Sendungen, die Identifizierung von Partnern oder die Analyse von Produktströmen geht - Nutzer können Fragen stellen wie "Finde Arzneimittelsendungen von den USA nach Brasilien", "Identifiziere Agrarexporteure in Argentinien, die nach Vietnam liefern" oder "Ermittle die wichtigsten Abnehmer für organische Chemikalien in Kanada".

Durch die Zusammenführung mehrerer Datenebenen in einer einzigen Abfrage ermöglicht diese Funktion die Nachverfolgung auf Hafenebene, die Darstellung von Handelsströmen zwischen einzelnen Ländern, Einblicke auf Unternehmensebene sowie die Ermittlung von Exporteuren und Importeuren - wodurch die Handelsrecherche schneller und effizienter wird.

Eine Suche, die Ihre Absicht versteht



Die KI-gestützte intelligente Suche erkennt die Absicht hinter Suchanfragen, sodass eine manuelle Filterung entfällt. Eine Abfrage wie "Finde Importe von elektrischen Maschinen in Bangladesch unter dem HS-Code 85" ordnet beispielsweise automatisch die Produktkategorie, den Länderfluss und die Handelsart zu, um präzise Ergebnisse zu liefern.

Trends anhand zeitlicher Erkenntnisse analysieren



Mit dieser Funktion können Nutzer zudem Handelstrends im Zeitverlauf analysieren. Fragen wie "Analysiere die Exporttrends für Maschinen aus Deutschland in die USA in den letzten fünf Jahren" oder "Zeige die Importtrends für Fahrzeuge in den Vereinigten Staaten im Jahresvergleich an" liefern klare Erkenntnisse und helfen dabei, Nachfragemuster und Marktveränderungen zu verstehen.

Schnellere Suche nach Käufern, Lieferanten und Märkten



Durch die Vereinfachung komplexer Suchanfragen beschleunigt die KI-gestützte intelligente Suche die Erschließung neuer Geschäftsmöglichkeiten. Eine Suche wie "Käufer von Erdölprodukten in Südamerika finden" zeigt aktive Importeure, Handelsströme und Lieferländer auf und hilft Teams dabei, schneller von der Recherche zur Umsetzung überzugehen.

Vereinfachung der Handelsinformationen auf Unternehmensebene



Die Funktion bietet Einblick in die Handelsaktivitäten auf Unternehmensebene durch Abfragen wie "Verfolge die Exportaktivitäten des Unternehmens aus Deutschland", "Analysiere die Importaktivitäten des Unternehmens in den Vereinigten Staaten" oder "Ermittle die vom Unternehmen exportierten Rohstoffe". Nutzer können auf Handelswerte, Handelshäufigkeit, Häfen und länderbezogene Handelsströme zugreifen, um fundiertere Entscheidungen zu treffen.

Eine intelligentere Art, mit Handelsdaten zu arbeiten



Mit der KI-gestützten intelligenten Suche führt Export Genius einen intuitiveren, KI-gesteuerten Ansatz für die Handelsanalyse ein. Sie hilft Unternehmen dabei, von komplexen Filterprozessen zu schnelleren, auf Erkenntnissen basierenden Entscheidungen überzugehen.

Über Export Genius

Export Genius ist ein führender Anbieter von Lösungen für globale Handelsdaten und -analysen.

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