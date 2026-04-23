Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Vorstand und Aufsichtsrat der pferdewetten.de AG (ISINs DE000A2YN777, DE000A40ZTL5, DE000A30V8X3 und DE000A383Q70) haben unter teilweiser Ausnutzung der Hauptversammlungsermächtigung vom 15. August 2025 beschlossen, eine Wandelschuldverschreibung im Gesamtnennbetrag von bis zu EUR 6.600.000,00 eingeteilt in bis zu 6.600 unter sich gleichberechtigte, auf den Inhaber lautende Wandelschuldverschreibungen im Nennbetrag von jeweils EUR 1.000,00 zu begeben, so das Unternehmen in einer aktuellen Ad hoc-Mitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Ad hoc-Mitteilung: ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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