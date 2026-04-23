Brüssel (www.fondscheck.de) - Candriam, ein globaler aktiver Multi-Spezialist im Asset Management mit aktiven und verantwortungsbewussten Anlagelösungen an öffentlichen und privaten Märkten und einem verwalteten Vermögen von 163 Milliarden Euro, gibt die Auflegung eines neuen Laufzeitfonds bekannt: Candriam Bonds Euro Corporate 2036 (ISIN LU0108056432/ WKN: 935877 (C-EUR Dis, ausschüttend) und ISIN LU0077500055/ WKN: 935878 (C-EUR Cap, thesaurierend)), so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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