Mercedes-Benz hat im Rahmen der Auto China den GLC L EV vorgestellt, die für den chinesischen Markt angepasste Version des elektrischen GLC mit verlängertem Radstand - die auch einen leicht angepassten Antrieb erhält. China-spezifische Langversionen europäischer Modelle haben bei deutschen Autobauern eine gewisse Tradition, die schon zu Verbrenner-Zeiten etabliert wurde. Und die auch im Elektro-Zeitalter weiter gepflegt wird, wie das jüngste Beispiel ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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