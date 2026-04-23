© Foto: Rafael Henrique - picture allianceAmex-Kunden geben so viel aus wie seit Jahren nicht - Gewinn und Umsatz schlagen die Erwartungen. Doch ein politischer Vorstoß aus Washington trübt das Bild.American Express hat im ersten Quartal 2026 einen Nettogewinn von knapp 2,97 Milliarden US-Dollar erzielt, ein Plus von rund 15 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Der Gewinn je Aktie kletterte auf 4,28 US-Dollar und übertraf damit die durchschnittliche Analystenerwartung von rund 4,00 US-Dollar deutlich. Auch der Umsatz überzeugte: Mit 18,9 Milliarden US-Dollar legte er 11 Prozent zu und lag ebenfalls über den Schätzungen der Wall Street. Rückenwind kam vor allem vom Kartengeschäft. Der Gesamtumsatz aller Amex-Kartentransaktionen …Den vollständigen Artikel lesen
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