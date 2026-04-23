EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: DDA ETP GmbH
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die DDA ETP GmbH bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 30.04.2026
Ort: https://data.dda-group.com/DDA+ETP+GmbH/Financial+Statements/2025_DDA_ETP_GmbH_fs31122025_HGB_DE.pdf
23.04.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|DDA ETP GmbH
|Neue Mainzer Straße 66-68
|60311 Frankfurt am Main
|Deutschland
|Internet:
|https://deutschedigitalassets.com
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2313906 23.04.2026 CET/CEST
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