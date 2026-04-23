Ratingen (ots) -Mit der Veröffentlichung der aktuellen Polizeilichen Kriminalstatistik des BKA liegen die neuen Fallzahlen für Wohnungseinbrüche vor. Bei 82.920 Wohnungseinbrüchen im Jahr 2025 entspricht das einem Anstieg von 25,8 % gegenüber 2022, also innerhalb der letzten vier Jahre nach der Corona-Pandemie. Damit bewegt sich die Einbruchkriminalität wieder in Richtung des Vor-Pandemie-Niveaus.*Die Zahlen zeigen zwei zentrale Aspekte:Ein Einbruch in Deutschland wird nur in 14,1 % der Fälle aufgeklärt. Und: Rund jeder zweite Einbruch scheitert bereits im Versuchsstadium.*Das ist ein entscheidender Punkt, denn Einbrüche werden oft nicht im Nachhinein gelöst, sondern im besten Fall vorher verhindert oder frühzeitig abgebrochen.Die eigentlichen Folgen: finanziell und vor allem emotionalEin Einbruch endet nicht mit der Tat. Für viele beginnt danach eine langfristige Belastung. Bei mehr als einem Drittel der Betroffenen liegt der Schaden bei über 5.000 Euro.Drei von zehn Betroffenen denken auch lange nach dem Einbruch häufig oder sehr häufig an das Erlebnis. Mehr als ein Viertel zieht danach sogar um.*Ein Einbruch verändert damit nicht nur die Wohnsituation, sondern auch das Sicherheitsgefühl im eigenen Zuhause nachhaltig.Wie schnell Gelegenheiten entstehenEinbrüche entstehen häufig in ganz alltäglichen Situationen. Oft genügt schon ein kurzer Gang zum Bäcker, eine Runde mit dem Hund oder Zeit beim Sport, um Einbrechern eine Gelegenheit zu bieten.Denn 23 Prozent der Betroffenen waren weniger als eine Stunde außer Haus. 14 Prozent sogar unter 30 Minuten.Vom Beweis zur ReaktionKlassische Sicherheitslösungen setzen vor allem auf Dokumentation: Videoaufzeichnung, Bewegungsmeldung und Benachrichtigung.Doch wenn ein Einbruch in einem kurzen Alltagsmoment geschieht, zählt weniger, was im Nachhinein aufgezeichnet wurde, sondern ob sofort reagiert wird - denn im besten Fall bleibt es beim Versuch.Moderne Sicherheitskonzepte gehen deshalb einen Schritt weiter: Statt einzelner Geräte arbeiten heute vernetzte Systeme zusammen, die einen Einbruch erkennen, direkt prüfen und umgehend Hilfe einleiten."Wer von einem Einbruch betroffen ist, braucht mehr als eine spätere Aufzeichnung des Geschehens", sagt Jorge Vallejo, Geschäftsführer von Verisure Deutschland. "Entscheidend ist eine Lösung, die in dem Moment reagiert, in dem der Einbruch stattfindet."Verisure ist ein Anbieter professionell überwachter Alarmsysteme mit einer eigenen Notruf- und Serviceleitstelle. Das Unternehmen verbindet moderne Sensorik, Videoverifikation und strukturierte Interventionsprozesse zu einem integrierten Sicherheitskonzept. Im Ernstfall reagiert Verisure innerhalb von Sekunden und alarmiert die zuständigen Einsatzkräfte, ohne dass Kundinnen und Kunden selbst aktiv werden müssen.Damit Menschen ein besseres Gefühl dafür bekommen, wie viele Einbrüche in ihrer Nachbarschaft stattfinden, hat Verisure auf Grundlage eigener Daten und der Polizeilichen Kriminalstatistik des BKA Einbruchszahlen für Postleitzahlgebiete in ganz Deutschland zusammengestellt: Verisure Einbruch-Tracker (https://www.verisure.de/einbruch-tracker/lp)Jetzt informieren, wie moderner Einbruchschutz heute funktioniert: www.verisure.de*Quellen:Polizeiliche Kriminalstatistik 2025, Bundeskriminalamt.Verisure Studie zu Einbrüchen: Durchgeführt im Jahr 2025 von Innofact, in Auftrag gegeben von Verisure Deutschland GmbH.Pressekontakt:Verisure Deutschland GmbHBalcke-Dürr-Allee 2, 40882 RatingenIzabela Basalo, Senior Communications ManagerMobil: +49 172 4106952E-Mail: izabela.basalo@verisure.deOriginal-Content von: Verisure Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/134877/6261519