© Foto: Dall-ENach der jüngsten Rallye dreht der Kryptomarkt wieder ins Minus. Geopolitische Spannungen und wachsende Unsicherheit lassen die Stimmung kippen.Der Kryptomarkt zeigt sich am Donnerstagnachmittag schwächer. Bitcoin notiert 0,9 Prozent tiefer bei 77.440 US-Dollar und entfernt sich damit weiter von seinem jüngsten Hoch über 79.000 US-Dollar. Auch die großen Altcoins geraten unter Verkaufsdruck: Ethereum und Solana verlieren jeweils 3,2 Prozent und führen die Liste der schwächsten Top-Coins an. XRP fällt um 2,8 Prozent, während BNB 1,7 Prozent nachgibt. Insgesamt sinkt die Marktkapitalisierung des gesamten Kryptosektors um 1,2 Prozent auf rund 2,58 Billionen US-Dollar. 93 der 100 größten …Den vollständigen Artikel lesen
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